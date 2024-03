Karol G contó cómo fue el proceso creativo de "Contigo", la colaboración con Tiësto que estrenó el pasado 14 de febrero, después de ser acusada de plagiar un éxito de 2007 de Leona Lewis.

La cantante colombiana dijo en un video publicado en TikTok que su nueva canción es un sample (muestra) de "Bleeding Love", que corresponde al álbum de estudio debut Spirit, de la artista británica.

"Tiësto me contacta y me dice, ‘Tengo esta idea de hacer este sample de esta canción’ y me manda ‘Contigo’, y recuerdo una canción que se llama ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis. Llamé a Leona Lewis. Ya con esa bendición ya teníamos lo más importante", explicó Karol.

Karol también compartió una parte de la conversación que tuvo con Lewis, quien expresó: "Estoy demasiado feliz de que puedas llevar la canción a tu audiencia y que la gente que la escuchó originalmente pueda escucharla otra vez. Te apoyo y ¡sigue adelante, chica! ¡sigue haciendo lo tuyo!".

Finalmente, 'La Bichota' señaló que el productor y cantante de la agrupación One Republic, Ryan Tedder, estuvo involucrado en la realización del tema, que la trasporta a su adolescencia.

"Mi yo del colegio estaría muy orgullosa de esto hoy, porque canté mucho esa canción", confesó Karol.