Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Karol G, en la 'playlist' prepartido de Messi

El futbolista del Inter Miami Lionel Messi publicó este martes la lista de reproducción para los días de partido con las canciones que escucha antes de saltar al campo, entre los que están Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Karol G, entre muchos otros artistas latinos.

La lista, que cuenta con 60 canciones y dura 3 horas y 30 minutos, fue compartida por Apple, que esta temporada transmite la MLS a través de su plataforma Apple TV.

La primera canción de la lista de Messi es 'Otra noche en Miami' de Bad Bunny, un guiño a la que es desde el año pasado su ciudad; seguida por 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y 'Trofeo' de Maluma y Yandel.

Bad Bunny es, de hecho, el favorito de Messi, ya que seis de las canciones de la lista son suyas.

Además de 'Otra noche en Miami', aparecen: 'Perro Negro' con Feid, 'Monaco', 'Vuelve Candy B', 'un x100to' con Grupo Frontera y 'Ojitos lindos' con Bomba Estéreo.

Entre las diez primeras de la lista también están 'Todo de ti' de Rauw Alejandro, 'A Dios le pido' de Juanes, la sesión 58 de Bizarrap con Young Miko o 'Hawái' de Maluma.

'Qlona' de Karol G y Peso Pluma, 'Despechá' de Rosalía, 'Ay vamos' de J Balvin, 'La Bachata' de Manuel Turizo o 'Bidi Bidi Bom Bom' de Selena, son otras de las canciones que aparecen en la lista del campeón del mundo argentino.

Messi guarda un sitio en la lista para sus compatriotas, como la banda de reggae Los Cafres con 'Hijo' o el cantante de cumbia Sergio Torres con 'Mira como baila' y 'Enganchados'.

'Mesita' de Nicki Nicole, Mesita y Tiago PZK o 'Ya no vuelvas' de Luck Ra, La K'onga y Ke personajes o 'Tú sin mí' de Dread Mar-I también forman parte del repertorio argentino del astro de Rosario.

Aunque los artistas latinos dominan la 'playlist', Messi se sale del género con canciones como 'Don't Stop de Music' de Rihanna, 'Feel Good Inc.' de Gorillaz, 'Highway to Hell' de AC/DC, 'Vertigo' de U2 o 'First Person Shooter' de Drake.

Messi empieza este miércoles su segunda temporada con el Inter Miami, donde aterrizó el año pasado procedente del Paris Saint Germain y tras conquistar el Mundial de Catar con Argentina.

El debut oficial del Inter Miami en esta temporada será el miércoles a las 20.00 hora local (01.00 del jueves GMT) contra el Real Salt Lake de local en el DRV PNK Stadium. EFE