El 7 de febrero, un mensaje en X de Karol G llamó la atención de sus seguidores, donde decía: "No quiero vida si no es contigo". Este fin de semana 'La Bichota' llegó a la Ciudad de México con su gira "Mañana será bonito" y un grupo de personas la sorprendieron con un cartel gigante con la misma frase.

La acción de los fanáticos emocionó tanto a la artista colombiana que decidió revelar el secreto que tenía guardado para el 14 de febrero, día de su cumpleaños y San Valentín: una nueva canción con Tiësto llamada "Contigo".

"¿Podemos mostrar el letrero, por favor? Dice 'No queremos vida si no es contigo'. Hace unos días yo puse un tuit que decía 'No quiero vida si no es contigo', supongo que por eso ustedes me están trayendo ese letrero, pero... y mi equipo me va a matar y me van a decir que por qué adelanté el lanzamiento, el hecho es que viendo ese letrero no me puedo quedar con esto: El 14 de febrero es mi cumpleaños, pero el 14 de febrero (gritos del público) sale mi nueva canción", señaló Karol ante la multitud.

Historia de Instagram de Karol G donde la artista colombiana anuncia nuevo tema musical.

Al día siguiente, Karol contó en su Instagram que el tema sería otra colaboración con Tiesto y que "no me aguanté" para dar a conocer la noticia, por lo que agradeció a su equipo y a los fans que planearon todo, sin imaginar la respuesta que tendrían.

"Hace un par de días cité esta frase en mi Twitter (X): No quiero vida si no es contigo. Ayer mis fanáticos en Ciudad de México me tenían una sorpresa. Donde ellos partiendo de esa frase llevaron un cartel gigante que decía: No queremos vida si no es contigo. Sin saber que la frase forma parte de mi nuevo sencillo", inició la cantante vía historias de Instagram.

"El hecho es que me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción sale el Día de San Valentín, mi cumpleaños. Gracias a todas las personas que se pusieron de acuerdo para este detalle tan increíble y a mi equipo por ayudarlos a hacerlo posible", agregó.

Esta sería la tercera vez que Karol G se une al Dj y productor neerlandés, con quien también ha grabado "Don’t be shy" y "Provenza (remix)".