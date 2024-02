Wilhelmenia Wiggins Fernández Smith, una reconocida soprano conocida por su actuación en el clásico de culto francés de 1981 “Diva” y que cantó en Estados Unidos y Europa durante su carrera operística, falleció a los 75 años.

El viernes se llevaron a cabo los funerales de Fernández Smith en una iglesia en Lexington, Kentucky, donde se había mudado después de residir durante años en su Filadelfia natal. Murió de cáncer el 2 de febrero en su casa de Lexington, dijo su hija Sheena María Fernández a The Philadelphia Inquirer.

Anunciada como Wilhelmenia Wiggins Fernandez, abrió la película dirigida por Jean-Jacques Beineix vistiendo un vestido blanco y cantando en un teatro viejo el aria “Ebben? Ne andrò lontana” de la ópera “La Wally”. Se convirtió en el aria distintiva de sus 25 años de carrera que la llevó a los grandes teatros de ópera de Europa y la convirtió en la pieza central de las galas.

Se graduó en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia y continuó su educación en la Juilliard School de Nueva York. Los realizadores de “Diva” se acercaron a ella mientras cantaba “La boheme” en París, lo que llevó al rodaje del thriller que cambiaría su vida, informó el Inquirer.

“La película me dio una exposición que no podría haber imaginado, y tuve que ponerme al día con mi propia fama cuando se abrieron las compuertas para hacer innumerables óperas”, recordó. "Mi repertorio simplemente no era tan bueno y había muchas expectativas de hacerlo todo bien".

Fernández Smith pasó más tiempo en Kentucky después de que su ahora difunto esposo, Andrew Smith, regresara en la década de 1990 al área donde creció para dirigir el programa de voz en la Universidad Estatal de Kentucky, informó el Lexington Herald-Leader . En Lexington, era conocida como maestra de educación especial en una escuela primaria y miembro de la Iglesia Bautista Main Street, donde trabajaba con el programa de música para niños.

“Wilhelmenia siempre fue una persona muy tranquila y no anhelaba ser el centro de atención”, dijo al periódico Lexington Everett McCorvey, director del Teatro de la Ópera de la Universidad de Kentucky. "Aunque el centro de atención la ansiaba".

Además de su hija, entre los sobrevivientes de Fernández Smith se incluye una hermana, dijo Kerr Brothers Funeral Home de Lexington en su sitio web.