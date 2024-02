Aisha Syed, la violinista dominicana que este año tocará en Medio Oriente, África, Latinoamérica, EE.UU. y Europa

Con apenas 8 años, Aisha Syed le pidió a su madre permiso para dejar la escuela y dedicar sus días al estudio exclusivo del violín.

Para su sorpresa, su madre aceptó, sin saber que serían los primeros pasos de una de las violinistas dominicanas más brillantes de todos los tiempos, que estaría en los grandes escenarios del mundo, con largas giras como la que iniciará en el presente año 2024 con su “Homage World Tour”, la cual incluirá al Medio Oriente, África, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Yo tenía cinco años cuando comencé con el violín… A esa edad, de alguna forma, a mí se me desarrollaron tan rápido los dedos que ya a esa edad estaba yo tocando en la Orquesta Infantil Dominicana”, recordó esta semana en entrevista con LISTÍN DIARIO.

Después de varios años en la Orquesta, le dijo a su madre que debía mudarse de Santiago a la Capital para tomar clases con el profesor Hipólito Javier, quien hoy es como un padre para la intérprete.

A pesar de que se fue a estudiar violín a tiempo completo, con algunas 8 horas de estudio al día, Aisha no dejó atrás la escuela, ya que iba aproximadamente una o dos veces al mes, lo que le bastó para graduarse y demostrar un gran desempeño en sus calificaciones.

“Mi pasión nació cuando escuché las Sonatas y Partitas de Johann Sebastian Bach de violín solo, entonces ahí supe que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida”, recordó esta semana en declaraciones a LISTÍN DIARIO.

Con tan solo 11 años, Syed se convirtió en la dominicana más joven en presentarse como solista junto a la Sinfónica Nacional.

Sus maestros y su madre, Carolina Castro (quien hoy es su mánager), deciden enviarla a una escuela de niños prodigios en Inglaterra, la Yehudi Menuhin School, en donde fue la primera latinoamericana en ser admitida con una beca internacional otorgada por el gobierno británico.

Aisha tuvo una niñez, en sus propias palabras, muy privada de la libertad y el ocio que parecían poseer otros niños de su edad. Sin embargo, a sus 34 años asegura que jamás le hizo falta, ya que gracias a su pasión y al ritmo de vida que llevaba, se ha convertido en lo que es hoy, una eminencia en el violín.

“Por eso es que a mí me encanta visitar a las escuelas y todos los lugares donde haya niños que se les pueda presentar la música clásica. Porque muchas veces no es porque no les guste, es porque no la escuchan, no han sido expuestos a ella”, manifestó.

RETOS Y OBSTÁCULOS

“Allá (en Londres) yo estaba con todos los niños y los jóvenes prodigios, los mejores de todo el mundo. Fue una competencia increíble. Tuve que fajarme desde cero otra vez, porque la técnica rusa (utilizada por sus profesores) era muy distinta a la que yo tenía”, recordó.

La artista confesó que adaptarse a este nuevo formato en su vida fue un proceso duro que costó mucho trabajo y disciplina.

Aunque ya estaba llegando su momento para graduarse y regresar al país a sus 18 años, sus planes futuros se seguían proyectando en el corazón de Reino Unido.

De esa manera dio inicio a una nueva ola de incertidumbre y búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollar su potencial.

Ahí es donde somete su aplicación a la Royal College of Music y la Guildhall School of Music & Drama.

“El mismo día de la audición (en esta última escuela) me dijeron que tenía la beca como estudiante internacional. Nadie lo podía creer, ni siquiera yo”, rememoró.

Más tarde, logró audicionar para la RCM, en donde su brillante interpretación de las piezas de Paganini dejó impresionado a los jueces, quienes le otorgaron la beca como estudiante internacional, privilegio que solo se le otorga a una persona por año.

“Comencé con una pieza de Paganini, yo pensaba que me debía detener a la mitad - (las audiciones duraban aproximadamente un minuto) - y yo entonces paré justo allí, sin embargo, me pidieron que siguiera e interpreté los movimientos de Tchaikovsky, luego terminé casi tocando un concierto entero (de unos 45 minutos)”.

SU NUEVA GIRA

Luego de un 2023 deslumbrante al presentarse dos veces en el Carnegie Hall de Nueva York con un lleno total, además de convertirse en la primera dominicana en tocar en la Filarmónica de Berlín en Alemania, entre otros hitos, Aisha iniciará su nueva gira “Homage World Tour”.

Sus conciertos iniciarán el 27 de febero en Lisboa, Portugal, y el 29 en Estocolmo, en Suecia, para continuar con el concierto de Johannes Brahms para violín y orquesta acompañada de la Filarmónica de Qatar en Doha, el concierto de Shostakovich no. 1 para violín y orquesta en Lima, Perú, el concierto de Samuel Barber para violín y orquesta con la Filarmónica de St. Louis en Estados Unidos.

En adición, protagonizará conciertos en España, Uruguay, México, Miami, Massachusetts, Sudáfrica y Emiratos Árabes, entre otros escenarios internacionales.

“Homage” es el nombre de la nueva gira mundial ya que a través de sus conciertos en el 2024 la violinista homenajeará con sus interpretaciones a los maestros y compositores tanto dominicanos como internacionales que han marcado e inspirado su carrera.

DE SU TRAYECTORIA

A lo largo de su vida, Aisha se siguió formando en diferentes escuelas y con diferentes maestros, lo que hizo de su trayectoria un recorrido de innegable virtuosismo y excelencia.

Hoy, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de un 2023 lleno de éxitos y aciertos en la música.

Ella tuvo en 2023 el privilegio de tocar en escenarios de todo el mundo, desde la Filarmónica de Berlín hasta el Carnegie Hall en New York.

Tocó igualmente en Suiza, Bolivia, y en Egipto, donde debutó en el Cairo Opera House y uno de los principales medios de comunicación del país, el canal Nile TV, realizó un reportaje sobre ella y su concierto en ese país, siendo destacada igualmente en el periódico egipcio Al-Ahram.

Video AISHA SYED - PLAYING AROUND THE WORLD (TV special by Color Visión) Stradivarius + Vivaldin



“El primer concierto del 2023 fue en Jamaica, era mi primera vez allá, fue una experiencia muy gratificante porque tú sabes que allá la música clásica, no, no está muy desarrollada, pero fue muy lindo. Fue algo soñado totalmente", expresó.

Luego agregó: "Después de eso, tuve mi debut por la Filarmónica de Qatar, que es una orquesta número uno, de las mejores del Medio Oriente… Después yo procesé todo, y fue tan maravilloso… una oportunidad de la que yo le agradezco muchísimo a Dios, realmente".

