Henry Fambrough, último miembro original superviviente de The Spinners, muere a los 85 años

Henry Fambrough, miembro de los Spinners, habla en el interior del Museo Motown, el viernes 19 de mayo de 2023, en Detroit. Fambrough, el último miembro original superviviente del icónico grupo de R&B The Spinners, cuyos éxitos incluyeron "It's a Shame", "Could It Be I'm Falling In Love" y "The Rubberband Man", murió el miércoles 7 de febrero. 2024, de causas naturales, según un comunicado de su portavoz. Tenía 85 años.(Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)