Hace casi cuatro años, el cantante y compositor español Danny Daniel reclamó de manera pública al bachatero dominicano Zacarías Ferreira por haberle cambiado el título a una de sus canciones y, sobre todo, haberla registrado como suya.

Desde entonces ambos artistas están en los tribunales y esta semana volvieron a verse las caras en Santo Domingo.

"Tú no correspondes", escrita por el autor español, es la canción del pleito judicial de ambos intérpretes.

En el tema interpretado por Zacaarías se cambió el título de "Tú no correspondes" a "Te quiero a ti", bachata grabada por el dominicano hace 24 años, incluida en su segundo álbum "El Triste", presentado en el 2000.

"Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las Sociedades de Autores más importantes del mundo: ASCAP en USA y SGAE en España", afirmó Danny Daniel en documento enviado en ese entonces a Listín Diario.

Ante las declaraciones públicas, Zacarías Ferreira procedió a demandar el 4 de septiembre de 2020 a Danny Daniel, acusándolo de ofrecer "declaraciones difamatorias e injuriosas".

Esta demanda lleva casi cuatro años y se ventila en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital dominicana.

Ambos artistas se vieron la cara el martes 30 de enero 2024 en la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Video "Tú no correspondes", Danny Daniel. Video.



Video Zacarías Ferreira, versión de "Tú no correspondes".



El bachatero dominicano, quien adujo en la audiencia no tener ninguna responsabilidad con los cambios realizados a la canción de Danny Daniel, sino la disquera, estuvo representado por el jurista Carlos Salcedo, reportó el periódico El Nacional.

“Que no crea él (Danny Daniel) que viene como Colón a la Isla de Santo Domingo; aquí hay hombres que se respetan como Zacarías Ferreira, no por el dinero, sino por el honor y el buen nombre para acudir a los tribunales de la República”, explicó la defensa de Ferreira.

En tanto que la defensa legal de Danny Daniel, encabezada por Manuel Mateo Calderón, adujo ante la corte que Ferreira, sin permiso legal, interpretó, modificó y mutiló en dos partes la canción, pasándola de balada a bachata y que recibió los beneficios económicos de la misma, como si fuera su autor original.

Mateo Calderón consideró que la demanda contra su defendido fue en retaliación por una demanda por derecho de autor que le interpuso el cantautor español.

Al agotar un turno, reportó El Nacional, Zacarías dijo que fue la disquera que registró esa canción y que él no tiene ninguna responsabilidad por cantar Te Quiero a Ti, de la autoría del cantautor español.

“Yo estoy destruido moralmente y mi familia, porque en vez de dialogar conmigo lo que hizo fue irse a los medios a difamarme, diciendo que yo me apropie de su canción y que se la mutilé. Mi perfil como persona no tiene valor económico para mí ante la sociedad, ante mis hijos, ante mi madre, mis hermanos, vecinos y frente a esos grupos comunitarios que paramos haciendo gestiones para que los políticos nos ayuden a resolver problemas en las comunidades”, dijo el artista.

Entonces Danny Daniel preguntó: “¿Quién puede sentir el dolor más grande, él o yo, cuando sale en los medios: ‘Tribunal dominicano ordena búsqueda y captura del cantante español’? Magistrado, ¿usted sabe cuántos millones de personas han visto eso? Yo lo único que he tenido para República Dominicana es amor, amor”, refirió.

El artista español respondió que "él se ha mantenido llorando y escondido, Si él me hubiera llamado y hablado conmigo yo lo hubiese perdonado, pero no, se escondió como un ratón, entonces, de qué sentimiento habla, me importa un carajo lo que él piense”.

Daniel Candón de la Campa, nombre real de Danny Daniel, no le perdona al bachatero Zacarías Ferreira mantenerlo cuatro años en los tribunales con una demanda por difamación en una litis por la canción, por lo que juró no volver más a República Dominicana, reseñó El Nacional.

Dannny advirtió que, independientemente del amor y la acogida que ha tenido en el país “no volveré más a República Dominicana por este señor (Zacarías Ferreira)”.