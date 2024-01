Luego de finalizar la extensa agenda de conciertos de "Soy Rebelde Tour", la exitosa gira que marcó el reencuentro de la agrupación RBD y considerada una de las más lucrativas de 2023, Maite Perroni reveló que dejará a un lado la música y posteriormente continuar con su carrera actoral.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante y actriz, quien interpretó a Lupita en la telenovela "Rebelde", negó la posibilidad de lanzar algún proyecto como solista tras pertenecer al grupo juvenil desde su creación en 2004.

"No, la verdad es que no. La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no", explicó.

"A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar", añadió.

Sobre si habrán más funciones del espectáculo de RBD, la protagonista de "Cachito de cielo" comentó que hasta el momento no existe ninguna confirmación al respecto.

"La verdad es que no sé, no sé qué vaya a suceder, hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad, pero ojalá algún día podamos compartir esa noticia", expresó.

Por otro lado, Maite tampoco descartó la idea de volver a ser madre después de dar a luz por primera vez en mayor del año pasado.

"Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida, ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí", afirmó.