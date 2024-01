La producción musical dominicana baja volúmen de cara a las premiaciones, los expertos opinan

Este año República Dominicana no tiene una abundante representación en el Premio Lo Nuestro 2024. Solo siete artistas (casi todos fuera del país) que hacen música nacional fueron postulados al galardón, que mide la difusión de la música en un periodo que comprende desde el 31 de agosto de 2022 al 1 de septiembre de 2023.

Hay una ausencia notable de exponentes de la música urbana, el merengue, la salsa, la bachata e intérpretes del pop. De los 180 artistas nominados, de una diversidad de géneros musicales, de aquí solo se cuenta a Romeo Santos, Natti Natasha, Juan Luis Guerra, Prince Royce, Elvis Martínez, J Noa y Tokisha . ¿Qué pasa en la música dominicana? ¿Qué está sucediendo con nuestros artistas que, a juzgar por estas nominaciones, no se están proyectando para competir en premiaciones importantes?

Gente de estos tiempos y de años atrás que vienen trabajando en la industria musical como el ingeniero de sonido y productor de música urbana Alex Taylor; el músico Manuel Ramón Vásquez “Manerra”, el productor artístico y promotor de eventos Raphy D´Oleo y el promotor artístico Ramón de Jesús “Cachovi” compartieron con LISTÍN DIARIO sus puntos de vistas sobre las causas que ha dado con el traste a que muchos de nuestros artistas no logren posicionarse con su música, en este último periodo, en otros países.

En la música urbana

Alex Taylor es un conocedor de la música urbana. Domina su historia y desarrollo en el país, y desde hace años viene trabajando en favor del progreso de ésta.

Sin embargo, Taylor observó que la ausencia de multinacionales que realizan un trabajo de promoción, posicionamiento e imagen del artista en otros mercados lacera la presencia de nuestra gente en ese tipo de premiación. Lamentó que en República Dominicana muchos profesionales del área no conozcan el procedimiento que se lleva a cabo para que un artista, que aunque no haya tenido una gran pegada, se le vea por lo menos desfilar por la alfombra roja de estos premios, como sí lo logran de otros países latinos.

Trajo como ejemplo los casos de las urbanas J Noa, quien quedó nominada en la categoría Artista Revelación Femenina y Tokisha quien logró una postulación en Colaboración ‘Crossover’ Del Año con el tema ‘Somos Iguales’ junto a Ozuna y Louchie Lou & Michie One.

“J Noa la está trabajando la Sony, ha estado en muchos eventos y premiaciones y es exactamente por el desarrollo que se le está realizando como artista mediante su casa discográfica”, planteó Taylor

También explicó cómo el manejo de Tokisha que en los últimos tiempos se le ha visto en importantes eventos internacionales como desfile de moda, presentaciones con luminarias de la música mundiales como Madonna, proyectando su imagen como ningún otro artista dominicano lo ha hecho en un tiempo récord.

“Todo esto tiene que ver con un equipo de trabajo, en conclusión creo que por encima del éxito musical, de la generación de dinero, si el artista no tiene un buen equipo de trabajo, que puede ser con una multinacional o puede ser independiente, lamentablemente no vamos a tener representación. Y no es por falta de logros o de trabajo, es por falta de realizar el debido proceso que necesita todo artista para que se le considere importante en la industria más allá del impacto en el mundo con su música”.

Recordó que un artista puede ser muy escuchado y consumido pero puede ser muy poco importante en la industria debido a su imagen, “y de esa manera esa manera no hay la intención de vincular su imagen con un evento X”

El negocio y manejo

Cuando el merengue comenzaba a tener impacto en Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Colombia, Raphy D´Oleo aparece en la escena musical como uno de los promotores y hacedores de talentos de mayor credibilidad. Los cambios en el negocio de la música lo llevaron a convertirse en un importante productor de eventos.

Desde su experiencia D´Oleo analizó que la poca presencia de artistas dominicanos en cualquier premiación internacional, en este caso como Premio Lo Nuestro, tiene dos causales fundamentales.

Según expuso la primera es el concepto localista de las producciones musicales y la ausencia real de un mercadeo efectivo en el negocio discográfico de las plataformas virtuales de descargas.

“La música urbana producida en el país con su lenguaje soez y expresiones localistas, con raras excepciones, no traspasa las fronteras nacionales por sí sola, sino cuando los artistas realizan featuring con otros internacionales de gran envergadura, y si agregamos que la misma no está colocada en los grandes consorcios que son intermediarios con las estructuras de streaming de descargas entonces el panorama es oscuro”, explicó D´Oleo.

Resaltó que en esta edición de “Premio Lo Nuestro” los tres artistas más nominados son de Colombia, México y Puerto Rico.

“Son los que tienen las mayores influencias discográficas para colocar sus artistas en cualquier mercado. Solo hay siete artistas dominicanos de 180 nominados, cuatro que coquetean con la bachata y tres de la música urbana. Entonces el problema no está en la música dominicana, está en quienes tienen en sus manos el negocio de nuestra música, que, a diferencia de los disqueros de antes, no tienen el poder para influir en los organizadores de esos premios internacionales”, sostuvo.

Un desafío

Lo cierto es que competir a nivel mundial, en estos tiempos, no es tan sencillo, a pesar de que la tecnología cambió la manera de venderse y promocionarse, ahora la competencia es más feroz, así lo analizó el músico y cantautor Manuel Ramón Vásquez “Manerra”.

Primero recordó que República Dominicana está llena de talentos, que está trabajando de manera incansable con excelencia y disciplina a pesar de todos los desafíos a los que se enfrenta para difundir su obra de manera local y más aún, a nivel internacional.

“Es un desafío posicionar un producto local en un mercado internacional tan competitivo. Para nadie es un secreto que la industria de la música a nivel global tiene sus laberintos, toboganes, ascensores y atajos. Se necesita conjugar varios elementos para encontrarle una salida fructífera”, sostuvo.

Manerra está seguro que solo es cuestión de tiempo y hacer su fila.

“Nos toca seguir trabajando como los que nos han antecedido, con la frente en alto y con excelencia. Estoy seguro que las puertas se abrirán y cruzaremos al otro lado para levantar con orgullo nuestra bandera”, aseguró.

El cambio de modelo

Ramón de Jesús “Cachovi” conocido promotor de Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera y Vakeró plantea como el cambio de modelo de trabajo para promover la música cambió.

“Desde hace muchos años las producciones musicales han ido mermando, no necesariamente por calidad, sino también porque la industria musical cambió de modelo. En la actualidad las grandes casas disqueras y grandes plataformas de música realizan negocios con los artistas hasta por una canción (track)”, expuso.

Agregó: “Ya los artistas tienen la posibilidad de hacer negocios directos con multinacionales y sin disqueras. Ya no es necesario gastar el dineral de un álbum completo y quienes lo hacen tienen el propósito definido de competir en las premiaciones internacionales”.