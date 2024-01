Andrés Cepeda desde La Voz Kids: “Ser referente para otros tiene algo de responsabilidad"

Andrés Cepeda lleva 11 años como coach de “La Voz Kids” de Colombia, y llegar a este punto de su vida es un gran compromiso.

“Ser referente para otros es un honor y tiene algo de responsabilidad, pero creo que la mejor forma de hacerlo es siendo siempre lo que he sido, haciendo la música que más me gusta, trabajando con las mismas características, siguiendo el camino con el que me enamoré desde un principio”, comentó en entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO.

Luego agrega: “Si hago eso voy a estar tranquilo, porque trato de hacer las cosas que son naturales, digamos que sin forzar nada, y si lo asumo de esa manera es algo muy gratificante”.

Para Andrés convertirse en el acompañamiento de muchos niños y niñas de Colombia con inquietudes artísticas le recuerda el niño que fue, ese que quería ser cantante y escribir canciones.

Desde sus inicios tuvo convicciones muy claras de lo que deseaba como artista, así que en estos últimos programas que ha grabado para "La Voz Kids" Colombia le ha sorprendido que los participantes de esta temporada están explorando la música autóctona de sus pueblos, que están redescubriendo la música de los 70, 80 y 90 y que ninguno de los niños se haya interesado por la música urbana, pero sí en el pop y en expresiones clásicas.

“Me hace pensar que estos chicos están explorando otras posibilidades musicales y al mismo tiempo me alegra que vamos a tener en un futuro una generación talentosa que va a alimentar nuestra escena musical, no solo la de Colombia, también la de toda Latinoamérica”, observa el autor de “Lo mejor que hay en mi vida”.

En el más reciente episodio de “La Voz Kids”, Shaira Nieves, de 11 años, proveniente del municipio de Urumita, La Guajira, eclipsó a los televidentes, y al propio Andrés, quien destacó su facilidad para adaptar el género musical.

REENCUENTRO CON LOS DOMINICANOS

Andrés Cepeda y Santiago Cruz son dos discípulos que predican el amor y han librado la gran batalla de llevar al público la exquisitez de las canciones y mejor música en tiempos de alboroto y engaños artísticos.

El público dominicano tendrá el privilegio de verlos juntos en un mismo escenario, los días miércoles 14 y sábado 17 de febrero de 2024.

No será la primera vez que ambos paisanos, amigos y compañeros de carrera compartan un mismo escenario y entregan al público su alma y corazón. Sin embargo, será la primera vez que lo hagan en un escenario dominicano, cuando lleguen al país a celebrar a los enamorados en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en una producción de César Suárez Pinzano.

Aunque han trillado el mismo camino de las composiciones, destacándose como cantautores, Andrés Cepeda es poseedor de una trayectoria más amplia que Santiago, pero siempre será un gran privilegio compartir un concierto con su compatriota.

“Muy contento de compartir con alguien a quien le tengo tanto cariño y respeto como Santiago. Ya habíamos hecho varios conciertos juntos, pero hace mucho que no lo hacíamos y este será un encuentro muy especial para nosotros porque estaremos compartiendo fans y esa será una bonita manera de saludarlos”, adelanta Andrés Cepeda al conversar a través de la vía telefónica.

En esta ocasión los artistas estarán llevando historias a un público romántico, que desde el día cero, ha tenido una conexión especial con ambos cantautores.

Este año Cepeda estrenará nueva producción “Bogotá” y nueva gira: “Tengo ganas 2024”. Con 50 años de edad y más de tres década de carrera, el artista ha sido un referente tanto para Santiago Cruz como para toda una generación de artistas, seguidores que valoran sus temas desde que inició con su grupo de rock Poligamia.

Cepeda es ganador de cuatro premios Grammy Latino, el último de ellos el pasado 17 de noviembre, en Sevilla, España, por su álbum “Décimo cuarto”. Esta fue la tercera ocasión en ganar Mejor álbum local tradicional. Antes lo había logrado en 2013 y 2020 por las producciones “Lo mejor que hay en mi vida” y “Compadres, respectivamente”.