¿Los álbumes de divorcios están abriendo nuevos caminos? algunos artistas defienden el caso

Cuando se anunciaron las nominaciones al Grammy 2024, una cosa quedó inmediatamente evidente: las mujeres superaron a los hombres en las categorías principales.

Los artistas principales (superestrellas como SZA, Taylor Swift y Olivia Rodrigo) reflejan una increíble diversidad de habilidades con álbumes aclamados que exploran todos los rincones de la experiencia humana.

Uno de esos ángulos: el divorcio

Una afluencia de nuevos lanzamientos de Kelly Clarkson, Miley Cyrus y Kelsea Ballerini reinventan el álbum del divorcio en toda su complejidad. Si bien la industria de la música ha estado obsesionada durante mucho tiempo con los jóvenes, puede haber algo en el hecho de que todos estos músicos son mujeres de entre 30 y 40 años y, en consecuencia, poseen una especie de seguridad en sí mismos y una rica madurez emocional.

En una cultura donde la identificación es moneda corriente, las historias de relaciones con el peso y la sabiduría de la edad se registran como nuevas. Si todas las estrellas del pop son adolescentes, ¿dónde nos deja eso al resto de nosotros? Quizás la profundidad de una balada de ruptura se siente más agudamente cuando una división pública aparece en los titulares de los tabloides, y hay mucho más que perder.

El maleable pop de Cyrus, “Flowers”, una de las selecciones de AP como mejores canciones de 2023, es una charla de ánimo convertida en tema de empoderamiento: el sonido de una mujer que vuelve a aprender sobre sí misma después de que una relación de una década terminó en divorcio. Ha obtenido cinco nominaciones, incluido álbum del año por “Endless Summer Vacation”.

Luego está “Chemistry” de Clarkson, un lanzamiento de gran éxito que ella describe como un “álbum de relaciones” que compite por el premio a mejor álbum vocal pop.

Y en el mundo del country, que tiene una larga tradición de mujeres interpretando canciones sobre el divorcio y la vida doméstica, “Rolling Up the Welcome Mat” de Ballerini está nominado al premio al mejor álbum del género.

Estos discos varían mucho, pero comparten un núcleo emocional similar: fueron escritos mientras lidiaban con matrimonios que se desmoronaban.

En 2020, Cyrus se separó del actor Liam Hemsworth y Kelly Clarkson puso fin a su matrimonio con Brandon Blackstock. Dos años después, Ballerini y su marido Morgan Evans se divorciaron.

Musicalmente, esos finales abrieron nuevas realidades. Clarkson persiguió baladas valientes que ampliaron su rango vocal elástico, Ballerini experimentó con la producción pop y Cyrus blandió su voz desgastada por el tiempo como un arma. Sus álbumes surgieron de períodos dolorosos en los que cada intérprete se estaba redefiniendo a sí misma.

Ballerini es parte de un largo linaje de mujeres en el country que hacen música sobre el divorcio y el desamor, con una gama de tonos que van desde el vengativo hasta el festivo. Marissa R. Moss, autora de “Her Country: How the Women of Country Music Became the Success They Were Never Supposed to Be”, señala el innovador éxito de Loretta Lynn de 1973, “Rated X”, como un precedente para futuros músicos.

Lo interesante ahora son las formas modernas en que se articula el divorcio en estos registros.

El álbum de Ballerini particularmente la canción “Penthouse” desafía los roles domésticos estereotipados y “demuestra poder financiero”, dijo Moss.

“Compré la casa con cerca, suficiente espacio para algunos niños”, canta Ballerini. Más tarde, su casa se vuelve claustrofóbica, una alegoría de su matrimonio: "Y pensé que eso lo haría todo mejor, y tal vez no sentiría que las paredes se cerraran para siempre".

El disco aborda la idea de que incluso cuando las mujeres logran autonomía financiera y rehacen los roles matrimoniales tradicionales, todavía no son necesariamente capaces de encontrar la libertad dentro de sus límites.

“No creo que un álbum de divorcio entre comillas sea la primera vez que siento que es diferente ser mujer en la música country, eso es seguro”, dijo Ballerini a The Associated Press, sobre las expectativas de género en el género.

Los hombres también han escrito durante mucho tiempo sobre los matrimonios terminados, pero en el momento actual, las mujeres lideran la carga. Otros artistas que escriben sobre el divorcio y sus alrededores son Adele, Kacey Musgraves y Carly Pearce, otra nominada al Grammy de 2024.

Ballerini, por su parte, entiende por qué la gente se identifica profundamente con las canciones de su álbum que tratan sobre el divorcio.

"Es algo de lo que era tabú hablar, especialmente desde la perspectiva de una mujer, durante mucho tiempo", dijo. Se trata de "volver a querer darme voz y validar mis propios sentimientos, mi propia vida y mi propio viaje, y esperar que otras mujeres también sientan eso y se sientan validadas".

La gente suele esperar que los registros de divorcio contengan exclusivamente canciones tristes. Si bien Ballerini, Clarkson y Cyrus exorcizan el dolor en sus álbumes, también expresan gratitud. Estos registros son tristes y empoderadores, a menudo ambas cosas a la vez.

"La sensación que la gente parece tener es que la música triste expresa su propia tristeza, no la tristeza del artista, pero sientes que el artista está tratando de expresar tu tristeza", dijo Joshua Knobe, profesor e investigador de Yale. Dirigió un equipo de académicos cuyo estudio de 2023 encontró que los oyentes se sienten atraídos por la música melancólica por razones similares a las que les impulsan las conversaciones tristes: porque buscan una conexión.

O, como dijo Ballerini, los oyentes quieren sentirse validados.

“A la gente le gusta el éxito. Les gusta hablar con personas que triunfan”, continuó Knobe. "Pero eso no es lo que hace que la gente sienta una conexión profunda con otro ser humano".

Si las emociones negativas se registran como más complejas que las positivas, tal vez eso genere más oportunidades para conectarse. Los discos de divorcio a menudo atraviesan un espectro de sentimientos, y las canciones de Cyrus, Ballerini y Clarkson permiten al oyente experimentar toda la amplitud del amor y el dolor de los artistas. Esto sin duda es digno de mención.

O quizás digno de un premio.