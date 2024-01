Muere por una bala perdida durante disturbios en Ecuador el músico Diego Gallardo

El compositor y músico ecuatoriano, Diego Gallardo murió por una bala perdida en medio de la balacera que se originó en Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo al diario Metro Ecuador, el hecho habría ocurrido cuando Gallardo estaba yendo a recoger a su hijo al colegio.

El actor ecuatoriano Carlos Scavone, amigo de Gallardo, le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Simplemente quiero agradecerte por haberme regalado tu amistad, encontrar seres humanos como tu es casi imposible, la alegría que me daba al verte era algo que muy pocas personas me podían dar, te quiero agradecer también por regalarnos tu arte y los que no tenían la dicha de conocerte, te conocieron bajo tus canciones. Por enseñarme que se puede hacer arte y también ingeniero. Por ser tú que dejó una huella .No puedo creer aún lo que está pasando. No me entra en la cabeza lo podrido que está este maldito mundo. Maldita sea. Vuela alto colega, amigo y sobretodo hermano de la vida. Mis condolencias y abrazo más fuerte a su familia”.

El músico debutó con su proyecto Aire del Golfo en 2019 con el disco Dejar zumbar 1. El sencillo Mujer pitahaya (2018) lo posicionó en la escena musical ecuatoriana, según informan medios internacionales.

Gallardo tenía un estilo que combinaba la música tradicional ecuatoriana con ritmos contemporáneos.

Ecuador está pasando por una ola de violencia que incluye secuestro de varios policías, una interrupción de un grupo armado durante una transmisión de televisión, haciendo que el presidente Daniel Noboa declare estado de emergencia nacional y que se neutralice a una veintena de grupos del crimen organizado a los que identificó como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".

Desde hace dos días Ecuador vive noches de terror a raíz de la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias "Fito", jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros.