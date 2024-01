León Larregui, el vocalista de la banda mexicana Zoé, sorprendió a sus seguidores este jueves al denunciar a través de extrañas publicaciones que fue golpeado a la salida de un antro en París.

En los mensajes, que borró minutos después, el cantante se refirió a que sujetos pertenecientes a una supuesta mafia lo habían golpeado.

En la publicación en la red X escribió: "¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”.

Según su relato, se encontraba ubicado en las calles de Mabillon y Abillon, en la capital francesa, una de las zonas cercanas al Museo de Louvre.

“Banda mafia Paris me acaban de madre*r unos p*tos. Rue Mabillon et rue Abillon”, comentó.

Otro tuit, con evidentes faltas ortográficas o de teclado, insiste: “No hay mexican mafia en Paris? Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”.

Por cómo escribió los tuis, muchos usuarios de la red X intuyen que el artista se encontraba en estado de ebriedad.

Previo a finalizar el 2023, León Larregui dejó verse a través de sus redes sociales en Amsterdam y no se sabía más nada de él hasta este jueves que hizo las publicaciones en X.

Muchos internautas reaccionaron con preocupación, pero otros lo tomaron con humor y hasta memes circulan.

Hace unos años el cantante fue detenido por la policía mexicana en estado de ebriedad.

León Larregui es el vocalista de Zoé, banda mexicana de rock alternativo vigente desde 1994.

Entre sus temas más populares figuran "Labios rotos", "Nada", "Soñé" y "Luna".