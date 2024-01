El guitarrista de la banda Rascal Flatts, J.D. Rooney, negó haberse sometido a una transición luego de estar ausente de sus redes sociales durante un largo tiempo.

A través de X, el músico decidió comenzar el 2024 aclarando los rumores acerca de su supuesto cambio de sexo y reveló su dura lucha con algunos trastornos emocionales y el alcoholismo, adicción que lo hizo tentar contra su vida al estrellar su vehículo hace casi tres años.

"En primer lugar, ¡estoy vivo!

Ha habido muchos rumores y opiniones sobre mí, pero finalmente estoy sano y listo para el mundo. Y no, no estoy haciendo la transición para ser mujer. Ese pensamiento nunca ha pasado por mi mente. No hay nada en contra de la comunidad trans, pero necesitaba dejar las cosas claras", inició su mensaje.

J.D. Rooney también señaló en el extenso comunicado que fue apresado por el accidente automovilístico, además que, después de intentar curarse por cuenta propia sin ningún éxito, tuvo que ser ingresado en un centro de rehabilitación en Utah con la ayuda de su familia y amigos, por lo que lleva 28 meses sobrio.

Finalmente, Rooney definió todo lo ocurrido como una bendición y envió los mejores deseos a sus seguidores.

"Es una bendición absoluta en formas que apenas puedo expresar con palabras adecuadas. Pero por ahora, sólo diré: ¡¡gracias Dios!! Desearía que hubiera una manera de devolverle a Dios todo lo que Dios me ha dado, pero en el futuro haré todo lo posible para reflejar la luz del amor y la gracia de Dios en los demás, como tantos lo han hecho por mí", continuó.

"Espero que todos tengan un increíble 2024. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones. Te lo prometo, los he sentido todos y estoy muy agradecido", apuntó.