Fiscal de Venezuela revela motivo del asesinato de Canserbero

"Natalia me dice que tenía una sed de rabia contra Canserbero porque él no le permitió que ella fuera su mánager, él incluso dijo: 'Yo no quiero saber más nada de ti, no quiero que me acompañes a ninguna gira", contó el abogado Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela sobre el asesinato del rapero.

El funcionario ofreció estas declaraciones en el canal de YouTube "Molusco TV" luego de que Claudia Améstica, sobrina de Natalia Améstica, pusiera en duda la veracidad de las declaraciones de su tía, las cuales fueron publicadas el martes por el Ministerio Público.

Sobre por qué en el mismo hecho Natalia también decidió matar a su pareja Carlos Molnar y preparar la escena para que pareciera un homicidio-suicidio, Tarek explicó: "Ella revela que fue por motivos económicos de disputa, en la cual su esposo o su pareja, ellos no estaban casados, su pareja sentimental, no le reconocía nunca porcentaje de la gira".

En ese sentido, Tarek también señaló que las discusiones por dinero entre Natalia y Carlos eran constantes, recordando uno de esos episodios cuando en Chile ella sufrió un asalto y pidió que le repusieran todo lo que le habían robado, sin embargo, él se negó.

Entre los apresados, Tarek confirmó que se encuentra la médico forense que examinó el cuerpo de Canserbero y que es acusada de haber obviado las dos puñaladas que tenía el cuerpo del artista.

"Además hay algo revelador, aquí nadie va a decir que mató a dos personas y va a nombrar quién la ayudó a matar, porque nombraron a la patológo, nombraron a los seis CPC, nombraron un gentío, para que tenga la mitad de tu vida o toda tu vida presa de gratis", dijo Tarek.

Por el doble asesinato, los involucrados podrían enfrentarse hasta a 30 años de cárcel, con una reducción mínima por su colaboración con la justicia.

De acuerdo con la confesión de Natalia, el hecho se produjo tras esta haber adulterado un té con dos blister de 0.5 de Alpram para que Canserbero, cuyo nombre de pila es Tirone José González Orama, lo tomara.

Dijo que luego se fue a la cocina y en ese momento llegó Carlos Molnar para conversar. Al tomar la bebida y estar somnoliento lo atacó con tres puñaladas, una en la espalda, una en el brazo y otra en el cuello.

A Canserbero le dio dos puñaladas en su costado cuando se quedó dormido.

Como no sabía qué hacer recurrió a su hermano Guillermo Améstica, quien llegó a las 11:00 de la noche del 19 de enero de 2015, acompañado de tres personas que según este, le ayudarían a terminar de modificar la escena.

EFE recordaba que en 2015 se reseñó que "Tirone González cayó de un décimo piso y murió, poco después de que el anfitrión del apartamento donde se estaba quedando en Aragua, el también músico Carlos Molnar, resultara apuñalado y muerto".