Taylor Swift encabeza liderazgo artístico en 2023, Romeo Santos entre los dominicanos

Los hitos y récords que imponen los astros de la música hoy día resultan impresionantes, en momentos que la industria del espectáculo no solo se detiene en vender exponencialmente el arte, sino que va más allá, exponiendo en el mercado la vida misma e intimidades de sus estrellas.

Este 2023 las mujeres “zapatearon” y dieron con un duro maso a los exponentes masculinos dejando en la lona al mimado Bad Bunny, que por años, venía marcando hitos y rompiendo records en su acelerada trayectoria.

Quien se ha coronado implantando marcas, este año, las artistas estadounidense Taylor Swift, con su meteórica gira de conciertos, que rompió plusmarca en asistencia y alto precio de boletas. Beyonce, quien se convirtió en la artista en obtener más premios Grammy; la colombiana Shakira marcó un hito al implementar 14 récords mundiales Guinness con la canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, junto al productor argentino Bizarrap y su compatriota Karol G sigue marcando pauta durante su “Mañana Será Bonito Tour”, que avanza por el mundo.

A ellas se suman el fenómeno de la música mexicana, Peso Pluma, quien es el artista más visto en YouTube y el bachatero de origen dominicano Romeo Santos quien logró una gira de mayor asistencia en el mundo, con su concierto “Fórmula Vol. 3”.

Las conquistas de Taylor Swift

Al cumplir sus 34 años de edad, (cumplido el 13 de diciembre) Taylor Swift cierra el 2023 como una de las artistas más millonarias del planeta, con una exitosa gira con más de 250 presentaciones solo en Estados Unidos y un nuevo amor en el jugador de la NFL que milita en los Kansas City Chiefs, Travis Kelce de quien ahora es inseparable.

Según Celebrity Net Worth, su fortuna está estimada en 800 millones de dólares, pero otros medios como Bloomberg la sitúan por encima de los 1000 millones.

Esto gracias a su exitosa gira “The Eras Tour”, en donde recorre las diferentes etapas de su carrera musical, en donde se ha reinventado logrando que su fanaticada caiga a sus pies. Una gira histórica que rompió récords de asistencia y recaudación. Su show fue el primero en superar los mil millones de dólares en ingresos solo en Norteamérica. Además, reunió a millones de fans, conocidos como “swifties”, que disfrutaron de sus canciones y su impresionante puesta en escena.

También superó a Bad Bunny como la artista más escuchada en Spotify. Según los datos de Spotify Wrapped, Taylor acumuló más de 26.100 millones de reproducciones desde el 1 de enero de 2023, desplazando al reguetonero puertorriqueño del primer lugar. Fue nombrada la persona del año por la revista Time. Este prestigioso galardón reconoce su trayectoria musical, su activismo social y su liderazgo en la industria.

Beyoncé con más premios Grammy

Beyoncé es la artista con más premios Grammys de todos los tiempos, al sumar 32 superando al extinto director de música clásica Sir Georg Solti como la persona más galardonada en la historia de los Grammys.

La superestrella ganó mejor grabación dance/electrónica por “Break My Soul”, mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”, mejor canción de R&B por “Cuff It” y mejor álbum dance/electrónico por Renaissance.

Beyoncé ha estado rompiendo récords en los Grammy por años. En 2010, fue la primera artista femenina en ganar seis premios en una sola noche. En 2020, se convirtió en la mujer más galardonada en la historia de los premios con 28 trofeos, superando a Alison Krauss.

El éxito de Karol G

Este año Karol G rompió récord de entradas en Hot Latin Songs entre mujeres con el debut de ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season).

La cantante colombiana ha colocado un total de 60 canciones en la cuenta multimétrica, la mayor cantidad para cualquier mujer. Carolina Giraldo, nombre real de la colombiana sigue marcando pauta durante su Mañana Será Bonito Tour, que avanza por el mundo.

Shakira rompe 14 récords mundiales de Guinness

Pero si de romper récords se trata, la artista colombiana Shakira implantó una marca difícil de romper, y es que su pleito con Piqué la llevaron a conquistar 14 récords mundiales de Guinness, gracias a la canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” que produjo junto al productor argentino Bizarrap.

Todo inició en enero cuando Shakira y Bizarrap se unieron por primera vez para vomitar el sufrimiento que llevaba la artista colombiana tras la tortuosa y escandalosa separación del padre de sus dos hijos, el famoso futbolista Gerald Piqué.

En apenas horas de ser expuesta en las plataformas digitales la famosa canción los convirtió en los artistas con el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas (14.393.324).

Los más visto en YouTube en 24 horas (63.000.000), el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube (en dos días y aproximadamente 22 horas), el más reproducido en Spotify en una semana (80.646.962), entre otros hitos, según un comunicado de prensa. Hasta la fecha, Shakira ha acumulado 17 Récords Mundiales de Guinness.

Además el tema alcanzó el puesto No. 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el No. 2 tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard Global Excl. U.S. Lideró la lista Hot Latin Songs, dándole a Shakira su 12° No. 1 en el chart.

Peso Pluma es el más visto en YouTube

Imponiendo una importante marca, en este 2023, llega Hassan Emilio Kabande Laija, conocido por su nombre artístico Peso Pluma, como el más visto en YouTube por encima de Bad Bunny, Drake y Taylor Swift.

El intérprete de “Ella baila sola” tuvo más de 8.500 millones de visitas a lo largo de este período según un comunicado de prensa de la plataforma publicado por Billboard.

Peso Pluma es un fenómeno de la música mexicana que además es compositor y se caracteriza en los géneros de corridos tumbados, reguetón y trap latino.

Sus canciones más vistas fueron aquellas en las que colaboró con otros artistas como: “La bebe (remix)” con Yng Lvcas, “Ella Baila Sola” con Eslabón Armado, “QLONA” con Karol G y “Lady Gaga” con Gabito Ballesteros y Junior H.

Romeo Santos marca hito en Perú

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) ha colocado la gira “Fórmula Vol. 3” del dominicano Romeo Santos como la que mayor cantidad de espectadores congregó por encima de The Weeknd, Hombres G, Marc Anthony, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.

El bachatero se presentó en el Estadio Nacional los días 10, 11, 12 y 14 de febrero como parte de su gira mundial cuatro sold outs en los conciertos en Lima. La prensa dominicana fue testigo de la euforia del público y su fanaticada, que permaneció semanas, pernoctando en los alrededores del estadio para lograr los primeros lugares, cerca de la tarima. “Según contó el cantante de bachata, rechazó una quinta fecha en Lima para “cuidar su garganta”.

Los más buscados en Google

Esta semana Google compartió su “Year in Search”, brindando un minucioso registro de las tendencias de búsquedas a nivel global durante el año 2023, desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre, en donde la canción “Sessions, Vol. 53” de la artista colombiana Shakira, junto con el argentino Bizarrap encabezó las listas.

De acuerdo con el gigante tecnológico, el tema que Shakira y Bizarrap lanzaron el 11 de enero y que hasta ahora cuenta en YouTube con más de 650 millones de reproducciones, es el sencillo que más marcó tendencia este año.