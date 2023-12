Muere la cantante de flamenco Thais Hernández a los 35 años

La muerte de la cantante de flamenco Thais Hernández ha enlutado la música en España.

El medio español La Vanguardia reportó el deceso de Hernández este martes a los 35 años, luego de luchar contra un cáncer, del cual a principios de 2023 prometió a sus seguidores seguiría intentando liberarse.

"La verdad que, como cualquier persona que está en la lucha contra el cáncer, no te deja tener muchos días buenos...Pero no me arrepiento, porque esto es el proceso de sanación. Incluso el mejor día de mi vida estuve intentando aguantar como una campeona", dijo en una publicación de Instagram.

Hernández fue despedida por sus familiares, amigos y allegados el pasado 27 de diciembre, un día después de su fallecimiento, en la funeraria de L'Hospitalet de Llobregat.

La cantaora nació en Sant Boi de Llobregat y criada en Castelldefels, ambos municipios de Barcelona, y comenzó su carrera a los 20 años, logrando presentarse en el Liceu, el Palau de la Música o el Palau Sant Jordi. Además, impartía clases de canto en el Instituc Flamenc de su ciudad natal.

Hernández llegó a colaborar con músicos de la talla del guitarrista flamenco Juan Gómez 'Chicuelo', el grupo de rumba Sabor de Gràcia o Las Migas, ganador del premio Grammy Latino.

A Hernández le sobrevive su esposo, el guitarrista Rafael Fernández, a quien aseguró le debía su éxito profesional.

El 8 de noviembre de 2022, la artista anunció que el 13 de octubre de ese mismo año había contraído nupcias con su pareja.

"Este día fue el mas maravilloso de mi vida. El 13 de octubre 2022. Mi Rafael, esa persona que apreció en mi vida, no solo para darme luz sino , para enseñarme que puedo , que debo y que me merezco todo lo que yo me proponga. Que ya no voy a luchar sola, que todo lo que nos pase es de los dos. Los dos somos uno", comunicó.