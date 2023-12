Muere el salsero puertorriqueño Celso Clemente

El percusionista puertorriqueño Celso Clemente, quien dirigió la orquesta del fenecido salsero Tito Rojas, murió por complicaciones de salud luego de sufrir un derrame cerebral hace tres semanas, confirmaron varios colegas en sus redes sociales.

"Siento profundamente la partida hacia la eternidad de mi querido amigo el admirado y respetado percusionista Celsito Clemente Torres", sostuvo el legendario músico y director de orquesta Willie Rosario, en su cuenta de Facebook.

Rosario, conocido como 'Mr. Afinque', agregó que tuvo "el honor" de que Clemente grabara con su orquesta tres o cuatro veces.

"Mis sinceras condolencias a la familia de Celsito. La Luz perpetua del Espíritu Santo ilumine su alma. Bendiciones", agregó Rosario.

Según publicó Jannette Arias, la ahora viuda de Clemente, el veterano músico sufrió un derrame cerebral el pasado 26 de noviembre, lo que lo llevó a que fuera hospitalizado y "con cuidados especiales".

En aquel momento, la condición de Clemente era "estable, pero como es de conocimiento público la recuperación y las atenciones en estos próximos días son cruciales para recuperar su estado de salud".

Otras agrupaciones que ofrecieron sus condolencias por el fallecimiento de Clemente a través de la misma red social, fueron las Orquestas Chaney y Abran Paso.

"Me acabo de enterar del triste fallecimiento de mi hermano y mi colega musical Celso Clemente Torres (El Nague), quien me reemplazaba en el bongó cuando yo no podía asistir a tocar con Chaney con una magia increíble", sostuvo Nicolás Vivas, director de la orquesta Chaney.

Vivas destacó además a Clemente por ser "el mejor en su instrumento y como persona excepcional talentoso y súper humilde".

"Dios me lo tenga en la gloria y mis condolencias y respetos para su esposa Jannette Arias y toda su familia, mis bendiciones de mi parte y la familia Chaney, QDEP su alma", añadió.

Mientras, la Orquesta Abran Paso expresó: "nuestras condolencias y sentido pésame ante el fallecimiento de Celso Clemente Torres con quien compartimos en la Orquesta Abran Paso a bordo de El Crucero De La Salsa".

Según la página especializada en música Pearldrum, Clemente, a sus 9 años, hizo su debut en una agrupación de renombre, cuando se presentó junto a la Orquesta de Roberto Roena en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

A sus 12, debutó en una producción musical, en el disco 'Borinquen All-Stars' del fenecido trompetista Elias Lopés y en la que Gilberto Santa Rosa fue el cantante principal.

Desde ese entonces, Clemente participó como percusionista con otras orquestas, hasta que se quedó fijo por seis años en la agrupación de Tommy Olivencia, y luego con la de Tony Vega.

De acuerdo con la página web, se cree que Clemente participó en 220 grabaciones tocando el bongó.