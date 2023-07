“Jesús me llamó a través de un micrófono”: Adam Lebrón, el joven promesa de la música cristiana

“Jesús me llamó a través de un micrófono”, fueron las primeras palabras de Adam Lebrón al referirse a la carrera artística en la que abre camino.

El artista dominicano, oriundo del municipio Padres Las Casas, en el sur de República Dominicana, describió que las calamidades que pasó en su infancia lo hicieron enamorase de la música hasta encontrar en ella una forma de escape y consuelo.

“Crecí en un hogar disfuncional y con muchas necesidades, donde el dinero no alcanza para comer y la casa de tabla en la que vivía, cada vez que llovía sabía que iba a tener una noche difícil porque mi cama se mojaba; esas situaciones me llevaron a refugiarme en la música”, narró Lebrón.

Prosiguió —Con tan solo tenía 12 años, la música traía paz a mi vida, junto a mis compañeros de infancia creábamos instrumentos improvisados con latas y micrófono de cartón para tocar, teníamos nuestra propia banda—.

Durante una entrevista para Listín Diario, el artista relató que un domingo, mientras acompañaba a su madre a visitar a una amiga, y al pasar por la iglesia vio a los niños de la Escuela Dominical cantar con un micrófono de real, se sorprendió y eso le motivó a acercarse al templo.

“Soñaba con tocar la batería y al ver los instrumentos por primera vez, sentí que Dios me estaba llamando. Él me llamó a través de un micrófono”, contó Lebrón.

Su primera guitarra se la regalaron en la iglesia con la que componía sus propias canciones, y desde entonces su voz ha sido un instrumento del Señor.

“La música es algo refrescante para mi vida y esa parte es lo que quiero transmitir, llevar el mensaje a través de este don que ha puesto en mis manos”, agregó el intérprete de ‘Recuerda’

Él conoció lo mejor de Cristo y cada día, sigue afianzándome en él a través de su arte. “Amo esto, cantar es algo que corre por mis venas”, dijo Lebrón.

Una palabra de vida

Lebrón, tiene mucho deseo darse a conocer a través de la música, que los jóvenes escuchen sus canciones y que le sirvan como una palabra de vida.

Artista cristiano Adam Lebrónfuente externa

“Siento de la juventud necesita una palabra”, enfatizó, a la vez que comentó, que su sencillo ‘Recuerda’ tiene la misión hacerle saber a quién lo escucha, que habrá momentos complicados, situaciones que parecen que nunca van a terminar, pero en esas circunstancias es importante recordar que Dios tiene el control de todo”.

“A mí me ha cambiado”

“La música ha sido mi refugio, me ha cambiado y con ella he ayudado a otros. Son muchos los jóvenes que me escriben para darme su testimonio después de escucharme y eso me motiva a seguir. No solo estoy cantando, estoy impactando a otros”, comentó.

Una luz al final del túnel

Lebrón tuvo una infancia con muchas calamidades y que a través de la música tranquilizaba sus momentos más difíciles. Ese proceso, la institución Compassion fue su luz al final del túnel.

Al entrar a la Escuela Dominical, obtuvo su patrocinio, allí siempre tenía su comida segura. “Esto le dio un giro a mi vida, estaba cerca de la música, pero también tenía la comida asegurada, porque en casa no teníamos para comer todos los días”, detalló.

"Pensé que no iba a estudiar"

Como todo joven, su sueño era hacerse profesional, pero pensó que era imposible, sin embargo, mediante el programa tuvo la oportunidad de tener una beca y logró hacerse licenciado en la carrera marketing, a la vez que continuaba su formación en la música.

Su primera producción

Lebrón ya cuenta con siete sencillos y se encuentra en la etapa final de su producción ‘Recuerda’. Según él, ha elegido este nombre por ser uno de los temas que más lejos ha llegado.