Las memorias del grupo de pop surcoreano BTS se publicarán en julio

Los miembros del grupo de K-pop BTS publicarán sus memorias en julio en Corea del Sur y Estados Unidos, informó su editor norteamericano, un anuncio que despertó el entusiasmo de sus aficionados en todo el mundo.

La banda de jóvenes, ampliamente considerada como el fenómeno cultural más importante de Corea del Sur, llena estadios en todo el mundo y domina las clasificaciones musicales.

Los siete miembros de BTS aportan miles de millones a la economía del país y reúnen a una enorme comunidad de seguidores.

Titulada "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" ("Más allá de la historia: recuerdos de los 10 años de BTS"), la obra fue escrita por el periodista surcoreano Kang Myeong Seok y miembros de la banda, según la editorial.

Las memorias de BTS, de 544 páginas, aparecerán el 9 de julio, según el sitio Amazon. Fecha homenaje que marcará los 10 años de la creación de ARMY, su comunidad de aficionados. "Estoy impaciente por leer el libro", escribió uno de ellos en Twitter.

Los BTS están actualmente en pausa, lo que permite a los miembros del grupo dedicarse a sus proyectos como solistas. Dos de ellos realizan por otro lado su servicio militar obligatorio.

En Corea del Sur, todos los hombres sanos deben servir al menos 18 meses en el ejército y, después de un debate de varios años sobre si BTS merecía una exención, Jin, el mayor del grupo, ingresó al servicio militar en 2022, antes de J-Hope, en abril de 2023.