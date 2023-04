Historia de Ara Malikian: refugiado de la guerra libanesa que hoy es un violinista poco convencional

El reconocido violinista Ara Malikian, considerado como uno de los mejores del mundo, llega este fin de semana a Santo Domingo con “muchas ganas de todo”, no solo de tocar por primera vez para los dominicanos.

“Me siento contento de conocer poder conocer el país, de poder conocer a su gente y su cultura... Lo mío es la música, así que quiero conocer a muchos músicos, pasear por las ciudades, conocer su gastronomía, ¡la verdad es que tengo ganas de todo!”, dijo Malikian a Listín Diario.

El violinista de origen libanés – español, viene por primera vez a República Dominicana, en donde se presentará este sábado 29 en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Además de sus piezas conocidas, tocará varias de su más reciente álbum “Ara”, inspirado por las vivencias y enseñanzas que le ha brindado su hijo, Kairo Malikian.

“Debido a la pandemia pasamos mucho tiempo en casa. En mi caso, tuve la suerte y la oportunidad de pasar mucho tiempo con mi hijo, tan sólo tiene seis años. Fue muy inspirador ser parte de su crecimiento y de su formación”, comentó.

También cuenta de cómo a través de su hijo pudo vivir y experimentar lo que se siente la infancia: “Cuando yo tenía su edad no pude vivir una infancia. Había empezado una guerra en Líbano que me impidió disfrutar de ser niño, de jugar en las calles, de salir con mis amigos… Esta parte de la niñez me la había saltado”.

Su álbum, indicó, es básicamente un reflejo de la imaginación de su hijo. Está lleno de “calamares robóticos, de cosquillas y dinosaurios”. Según él, repleto de melodías divertidas, fusiones y fantasía.

Video Ara Malikian interpreta "Misirlou" en el Circo Price de Madrid, un trocito de la gira "15".



El compositor confesó que su amor al violín no fue algo que sucedió en algún momento determinado de su vida. Fue creciendo de manera natural y espontánea, pues su padre le inculcó el uso de este instrumento desde que tiene memoria.

Con los años, descubrió que la música era a lo que quería dedicarse toda su vida, por lo que se siente constantemente agradecido con su padre por haber tomado la decisión de instruirlo en ese camino.

“Nunca tuve que tomar una decisión ni tuve tiempo de enamorarme del violín. Me he sentido violinista desde siempre prácticamente. Estoy eternamente agradecido de mi padre”, expresó.

DE SU TRAYECTORIA

Malikian a lo largo de su trayectoria ha trabajado con diversos artistas pertenecientes a variados géneros musicales. Aunque su base es la música clásica y el uso de melodías tradicionales de sus raíces libanesas, tiene la habilidad de fusionar estilos y géneros distintos.

“Para hacer cualquier fusión hay que entenderlo, hay que personalizarlo… Siempre me ha gustado descubrir, experimentar nuevos ritmos, nuevas armonías y adaptarlo a lo mío, a mi propia personalidad. Lo más importante es no imitar”

A pesar de su doble nacionalidad (líbano-española) su amor por viajar y conocer nuevas culturas es lo que lo ha llevado a tener tanta amplitud musical, por lo que dice no sentirse exclusivamente de esos lugares.

“Siento que tengo muchas más nacionalidades. No me siento de ningún lugar y me siento de muchos lugares a la vez. He viajado por el mundo… Siempre hay que ser abierto”, manifestó.

No se limita de experimentar con su música y sus interpretaciones. Incluso, afirma que le encantaría colaborar con artistas dominicanos.

“Absolutamente lo deseo y lo espero… Conectar con el país, con la cultura, con los músicos, y ojalá la próxima vez que visite hagamos una colaboración con un artista de República Dominicana”. Dijo con emoción a los periodistas del Listín Diario.

REFUGIADO DE LA GUERRA EN EUROPA

Parte de su trayectoria como músico yace en experiencias personales. Él fue un sobreviviente y refugiado de guerras y conflictos bélicos que afrontaba en el Líbano.

Sus años de infancia estuvieron rodeados de violencia y contiendas políticas. Sin embargo, esto no lo detuvo en su camino como artista y, por el contrario, le dio fuerzas para seguir su recorrido en la música.

Video Ara Malikian Symphonic . Pisando flores. Live at Las Ventas. Fin de gira "15".



Malikian cuenta sus experiencias una vez llega a Europa, donde tuvo que adaptarse nuevamente y comenzar desde cero su carrera musical.

“Yo era un refugiado por la guerra que había en Líbano, cuando vine a Europa desde mi país, pues tuve que intentar sobrevivir. Tocaba en bares y restaurantes. Ahí también para mí fue un gran aprendizaje”.

Malikian confesó que duró todo el tiempo que estuvo en Europa tratando de legalizar sus papeles como refugiado, esto aproximadamente como 3 o cuatro años. Llegó al continente cuando tenía apenas 15 años de edad.

“En aquella época, pues yo era muy afortunado, porque me ayudaron y en tres o cuatro años pude legalizar mi estancia, pude tener papeles, por lo menos pude estudiar", recuerda.

Luego agrega: "Hoy en día, pues los refugiados del mundo entero no tienen estas facilidades, hoy día se ha puesto mucho más difícil la situación de los refugiados y por eso siempre intentamos llamar la atención a todos los gobiernos, todas las asociaciones, para que puedan mejorar la situación de los refugiados por todo el mundo. Hay muchas injusticias, hay muchos tragedias, muchas catástrofes…”, afirma el artista.

Sin duda, el intérprete de “Melted Brain” ha sabido proyectar en su música las experiencias y enseñanzas que ha vivido. A pesar de todas las dificultades que tuvo en su juventud, se considera un hombre optimista que se inspira y siempre resalta las cosas buenas de la vida.

La celebridad resalta que “tenemos que luchar para para hacer de nuestro mundo un planeta maravilloso, un lugar hermoso para vivir, que nos entendemos todos y que nos llevamos bien, también que nos respetemos todos a todos”.

SU ESTILO, SU IMAGEN

Si algo reluce a primera vista del violinista, es su estilo e imagen personal poco convencional. Lleno de tatuajes, el pelo desordenado y vestimenta alternativa, Ara Malikian rompe los esquemas del violinista clásico tradicional, atrayendo a miles de espectadores curiosos por su imagen única.

“Yo soy bastante mayor para para no tener que ponerme un disfraz a la hora de actuar y a la hora de desde el ser yo mismo. Poco a poco la carrera pues me enseñó a hacer yo y a disfrutar mi personalidad, disfrutar de lo que soy yo”, comenta.

“Como soy yo, pues en el escenario así soy también. No me tengo que avergonzar y me tienen que querer como soy”, refiere.

Malikian expresa su emoción y entusiasmo por llegar a tocar en un escenario dominicano y dice no poder esperar para sentir la conexión con la gente de este país. Tiene planes futuros de volver a la isla y seguir disfrutando de su cultura.