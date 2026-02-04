Cancillería española niega que haya abierto investigación a Julio Iglesias por visados a empleadas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España desmintió que haya abierto una inspección de oficio para aclarar la situación de los visados de turista con los que Julio Iglesias trasladó a varias trabajadoras de República Dominicana a Marbella en 2021.

Fuentes del Ministerio se pusieron en contacto con Europa Press para aclarar lo siguiente: "Tras tener conocimiento de la información sobre la expedición de unos visados se inició una inspección por la Inspección General de Servicios que en nada afecta a Julio Iglesias. Se reitera que la información que dice que hay un expediente a Julio Iglesias es falsa".

Se recuerda que elDiario.es publicó que, el Ministerio de Exteriores habría abierto una inspección al exmarido de Isabel Preysler por los visados de turista con los que habría trasladado a varios de sus trabajadores a España.

Tal y como sostiene el citado medio, en 2021 Julio habría solicitado al consulado de España en República Dominicana la tramitación de varios visados Schengen para personal de su equipo doméstico, un permiso turístico de entrada a nuestro país para visitas de una duración máxima de 90 días, que no permitiría trabajar ni ejercer actividades lucrativas. Sin embargo, el objetivo del cantante sería que estas personas trabajasen de forma puntual en su mansión de Ojén, situada en la Costa del Sol.

El medio publicó el testimonio de tres empleadas domésticas del padre de Enrique Iglesias, que sabían que esos visados no les permitían tener un trabajo remunerado, pero que fueron los que se tramitaron para viajar a España como internas en la residencia del artista en Marbella "con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales".