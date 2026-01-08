Figuras de RD van por nuevos propósitos cargados de sueños y mucha fe

A una semana de haber iniciado el 2026, algunas figuras dominicanas ya tienen trazadas sus metas para los próximos meses. Sus planes de continuar destacándose en el arte y la comunicación no faltan, pero también mencionan sus sueños personales y familiares.

Mientras Jochy Santos planea celebrar las tres décadas de su programa de radio, Evelyna Rodríguez intentará desarrollar nuevas facetas en el cine, después de producir exitosas historias, la actriz ahora desea incursionar en la dirección. Además de Covi Quintana, El Blachy, Gabi Desangles y Ramón Orlando, quienes también revelaron sus planes a LISTÍN DIARIO.

30 años de “El Mismo Golpe” y segunda temporada de “Divertido con Jochy”

Desde su inicio en marzo de 1996 hasta la actualidad, “El Mismo Golpe con Jochy” realizará una documentación para celebrar sus 30 años al aire como líder de la radio vespertina de manera ininterrumpida.

Jochy Santos comenzó el 18 de marzo de 1996 por Rumba FM su producción radial y luego pasó con "El Mismo Golpe" a Zol FM.

El prolífico productor y animador de radio y televisión contó a periodistas adelantó a periodistas de LISTÍN DIARIO que la celebración contará con resúmenes y cambios de imagen.

“Será como hacer un poquito de historia en ese sentido”, comentó Santos.

“Una documentación a nivel de radio, a nivel de redes, recordar cosas, no es un espectáculo”, aclaró.

Asimismo, también desea hacer la segunda temporada de su programa de televisión semanal “Divertido con Jochy”, que finalizó una primera temporada de 14 episodios en junio de 2024 tras despedirse en 2019.

Gabi Desangles: ¿Boda y regresar a la actuación?

Gabi Desangles desea volver a la actuación este año.foto: fuente externa

Para Gabi Desangles, el 2026 estará enfocado en el amor y la actuación. El noviazgo de la comunicadora con el economista Wilson A. Soto “va viento en popa”, respondió sobre si este año le dará una segunda oportunidad al matrimonio.

Aunque no confirmó si habrá boda o no, Desangles sí afirmó que regresará a la actuación.

“Este 2026 quiero dedicarle más tiempo a lo que de verdad es importante. Darle el primer lugar a Dios siempre. Entregarles mi mejor versión a mis amigos, mi familia y mi novio. Crecer en lo profesional. Diversificarme en la comunicación. Volver a actuar, algo que mi alma extraña. Y siempre tener la disciplina de cuidar mi salud y mi cuerpo”, indicó en una conversación con LISTÍN DIARIO.

“Este año quiero volver a actuar. Me hace mucha falta. Si tengo libreto en mano. Vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Y en el amor todo va viento en popa. Estoy feliz. Y es una relación muy madura”, dijo.

Ramón Orlando espera llenar su concierto en el Olímpico y encontrar un relevo del merengue este 2026

El merenguero y pastor cristiano Ramón Orlando durante su visita a Listín Diario.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

El cantautor y pianista Ramón Orlando tiene claras sus metas para este 2026.

El artista habló con LISTÍN DIARIO sobre su concierto del 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, donde celebrará sus 50 años de carrera, y reflexionó sobre la falta de relevos en el merengue.

Aunque reconoció el trabajo de jóvenes como Manny Cruz, El Blachy y Rafely Rosario, el veterano merenguero afirmó que el género necesita contar con nuevas voces, como la de Dalvin La Melodía en la bachata, mencionando a Rusbelt, Didi Hernández y Steffany Constanza como posibles representantes del ritmo.

El Blachy: Trabaja en álbum de temas inéditos

El Blachy reveló a LISTÍN DIARIO que trabaja en su álbum de temas inéditos.foto: fuente externa

De ser uno de los vocalistas de la orquesta de Yovanny Polanco a hacer su propio nombre, El Blachy continúa consolidándose como uno de los representantes del merengue típico. Ahora, el cantante trabaja en un álbum compuesto por temas inéditos.

Entre sus metas para este 2026, también se encuentra realizar conciertos fuera y dentro de República Dominicana, así como expandir su música hacia otros países y realizar obras benéficas.

“Estoy trabajando con mucha ilusión en la producción de un nuevo álbum, que contará con temas inéditos, colaboraciones con artistas dominicanos e internacionales y propuestas frescas, sin perder la esencia que me ha identificado desde mis inicios”, contó.

Cabe destacar que El Blachy culminó el 2025 cumpliendo uno de sus mayores sueños: regalarle una casa a sus padres.

“En lo personal, mi mayor prioridad es mi familia: mantenerla unida, proteger su bienestar y crecer junto a ellos. De igual forma, continúo fortaleciendo mi relación con Dios, porque la fe es la base que me guía en cada paso que doy”, destacó.

Nashla Bogaert cree que su mejor plan es no tener un plan

Nashla Bogaert: "En mis 22 años de carrera, he aprendido que, no tener un plan rígido es de hecho, mi mejor plan".foto: fuente externa

Nashla Bogaert prefiere dejarse sorpreder y trabajar los proyectos que lleguen a sus manos, los cuales espera con la preparación intelectual y cultural que amerita.

"En mis 22 años de carrera, he aprendido que, no tener un plan rígido es de hecho, mi mejor plan", señaló Bogaert.

Como productora, la cineasta se encuentra trabajando en un mockumentary (un estilo de documental cómico que muestra ficción y realidad al mismo tiempo).

Asimismo, en el plano personal, desea seguir apoyando causas ne beneficio de los animales y el medio ambiente.

Covi Quintana recorrerá toda Latinoamérica y Europa con su primera gira 100% dominicana

Covi Quintana pretende llevar su show "El Colmado" a diferentes ciudades del país tras sus exitosas presentaciones durante el mes de diciembre en Casa de Teatro.foto: fuente externa

Luego de su exitosa residencia en Casa de Teatro con “El Colmado”, que inició con el cantautor colombiano Andrés Cepeda como artista invitado y se extendió durante los cuatro domingos de diciembre, Covi Quintana anunció a LISTÍN DIARIO que este 2026 emprenderá su primera gira cien por ciento dominicana para llevar el merengue y la bachata por toda Latinoamérica y Europa.

Además, Covi pretende “llevar El Colmado por las principales ciudades de República Dominicana y seguir colocando canciones para grandes artistas”.

Manny Cruz está trabajando en uno de los álbumes "más especiales para mí"

Manny Cruz está trabajando en un álbum que contará con la participación de Emilio Estefan.

Manny Cruz está listo para lanzar este año uno de los álbumes "más especiales para mí", donde contará con la participación de los reconocidos productores Emilio Estefan, Motiff y Antonio González.

"Seguir llevando el merengue a cada rincón. Si Dios quiere este año lanzó uno de los álbumes más especiales para mí, al cual le he invertido más de 1 año y medio de ilusión, trabajo y mucho esfuerzo", confirmó.

Evelyna Rodríguez sigue creciendo como productora de cine

Evelyna Rodríguez está enfocada en producir cine bajo su propia empresa Smartfilms Dominicanafoto: fuente externa

Además de seguir creciendo como productora de cine, Evelyna Rodríguez desea desarrollar nuevas facetas dentro del séptimo arte.

“Fortalecer nuestro proyecto Smartfilms Dominicana para seguir creando un camino de oportunidades para aquellos que sueñan con llevar su arte más allá. Además, explorar nuevas áreas de mi faceta en el cine, quizás la dirección, seguirme atreviendo con algún guion, así como la presencia en proyectos de relevancia e impacto para nuestra industria, también estoy inspirada por volver al teatro. Con mucho entusiasmo recibo este nuevo año, y abierta a las nuevas oportunidades”, declaró.