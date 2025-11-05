Se disculpa Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras polémica con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, se disculpó tras la polémica que vivió la organización tras su enfrentamiento con Fátima Bosch, representante de México, a quien llamó “cabeza hueca”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Nawat dijo: “Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”.

Asimismo, el personaje médiatico y empresario tailandés lloró durante una de las actividades previas a la gala de coronación del certamen, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, expresó.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, añadió.