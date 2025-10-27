Raúl González revela secreto que calló por 30 años: "Soy gay"

Raúl González, conductor de "Despierta América", se declaró homosexual durante una conversación con la periodista Mandy Fridmann, como parte de su gira de medios por el lanzamiento de su libro autobiográfico "La verdad muere de pie".

El presentador venezolano, de 54 años, contó que esperó la muerte de su padre, fallecido en 2020, para hablar por primera vez sobre su orientación sexual.

"Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza", confesó.

"Primero hubo negación, pero después llegó un amor tan hermoso... Ese es el otro mensaje que quiero dar: el perdón y la importancia de transitar ese camino", señaló.

"Yo sacrifiqué mi felicidad... Pero él se fue en paz", afirmó.