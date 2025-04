Maribel Guardia teme por su vida tras recibir amenazas y responsabiliza a la familia de su exnuera

La batalla legal que inició Maribel Guardia contra su exnuera Imelda Garza Tuñón para proteger al hijo de ésta y Julián Figueroa está tomando otro matiz. La artista confesó recientemente que teme por su vida tras recibir mensajes de textos amenazantes.

Aunque su nieto estuvo bajo su resguardo por 28 días y las autoridades le regresaron la custodia a Imelda, la también actriz costarricense ahora responsabiliza a los familiares de la madre del pequeño José Julián de las intimidaciones de las que está siendo víctima.

"He estado con muchas amenazas. Y temo por mi vida; temo por mi seguridad. De hecho tenía miedo ahora que venía al aeropuerto que me metieran algo en el equipaje. Tengo miedo que se metan a mi casa. Ya no tengo seguridad en mi casa; todo mundo sabe donde vivo", afirmó Guardia.

Además, la cantante se refirió a la situación que vivió cuando la policía entró a su casa para buscar al menor y llevarlo devuelta con Imelda.

"Se metieron a la fuerza, rompieron la puerta. Entonces, ya la verdad, tengo hasta miedo de estar en mi casa. Tengo miedo de todo. Pero si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto", señaló.

Se recuerda que Maribel Guardia acusó a Imelda Garza Tuñón de uso de drogas y abuso del consumo del alcohol, por lo que estaba preocupada por la seguridad de su nieto.