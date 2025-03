En Santiago se comenta: el tributo musical a la legendaria Sonia Silvestre

La canción “Te Regalo Mi Tristeza”, que interpretó Eloísa Betancourt, hija de Sonia Silvestre y que llenó de lágrimas y emociones a los tantos asistentes que asistieron la noche del jueves 5 de marzo al Gran Teatro del Cibao, en el homenaje que se le rindió a la inolvidable artista, recordada por siempre.

Cuatro estrellas del canto actuaron en esta gran noche, Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Techy Fatule y Martha Heredia interpretaron grandes melodías conocidas de Sonia, entre las cuales, “Porque Llora La Tarde” “Qué será de Ti” “La Tarde Está Llorando” entre otras.

El concierto fue dirigido por el gran Jochi Sánchez, el cantautorJosé Antonio Rodríguez presentó una semblanza audiovisual de imágenes inéditas de la venerada.

Freddy Ginebra fue el conductor de este evento, realizado por una causa noble de la fundación Cremsos, que dirige junto a su hija Minerva Veloz.

Señores, este tributo a Sonia Silvestre sirvió para que la gente de Santiago y zonas aledañas , además de recordar a la inolvidable intérprete, recrearse, tener un lugar para divertirse y tomarse fotografías en el lobby del teatro con sus artistas y subirlas a las redes, como está de moda actualmente. ¡Qué bien!

Famoso club en La Hidalga

Santiago está de moda, nuevos hoteles, restaurantes fabulosos, centros sociales, culturales y una gran variedad de entretenimientos.

El Centro León, Parque Central, Jardín Botánico, Gran Teatro delCibao, Centro Cultural UTESA y ahora muy de moda, el Club Arturo Fuente, inaugurado el pasado domingo junto al Hotel Santiago con la asistencia del presidente Luis Abinader y la vice Raquel Peña.

Este espacio es de nuestro querido amigo Carlitos Fuente, junto a Ciro Cascella, dos grandes figuras con una pasión por el tabaco, lugar que está en la primera planta del hotel, donde los amantes de los cigarros y de las buenas bebidas asisten a pasar momentos exclusivos y de diversión.

Allí acuden personalidades del país y del exterior, ya que Carlos Fuente es la figura cubana, estadounidense y dominicano por elección, más conocida en el mundo, sus habanos son humeados y disfrutados por figuras conocidas en muchos países como el expresidente Bill Clinton. Ahora Santiago posee este club, en la avenida Juan Pablo Duarte y es el boom del momento.

El transporte más seguro

Andrés Hernández Allende escribió una columna el pasado lunes 10, en este periódico, sobre el miedo a volar en avión, interesante.

Me llamó la atención, porque soy una de las o los tantos que tienen pánico a tomar una aeronave y aunque he viajado mucho, sigo con mi temor. He leído varios libros sobre este tema, que, aunque ayudan un poco, sigo con mi pavor.

Esta columna del señor Andrés está hecha con estadísticas de que el avión es el transporte más seguro para viajar.

En mi caso lo que pienso cuando estoy en el aire, es que no puedo decir parada.

SALA DIGITAL

La biblioteca Amantes de la Luz ya tiene su sala digital, qué interesante, en sus ciento cincuenta años de existencia es la más antigua biblioteca pública del país, gracias al esfuerzo de su presidente Carlos Manuel Estrella, que se ha dedicado en cuerpo y alma a esta institución educativa, poniéndola moderna a la altura de los nuevos tiempos.

Todos recordamos esta emblemática y bella estructura cuando íbamos a buscar información, bien sea para nuestros estudios o hacer trabajos para los periódicos donde hemos laborado.

La verdad que no sé cómo le alcanza el tiempo a nuestro querido Carlos con tantas ocupaciones, como periodista y profesor.

El presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, está haciendo un excelente trabajo en este organismo de las telecomunicaciones.

Los santiaguenses les gradecen lo que hizo con nuestra biblioteca, de ponerla a la altura de lo que debe ser en esta época. Hasta la próxima.