Clarissa Molina revela que iba a congelar sus óvulos: "No lo voy hacer, si se me da natural perfecto"

En los últimos tiempos, congelar óvulos se ha convertido en una opción para miles de mujeres, entre ellas celebridades, que por temas de trabajo, no sentirse listas u otras razones personales han adoptado esta medida con la finalidad de preservar su fertilidad y convertirse en madres en el futuro.

Una que recientemente reveló que coqueteó con la idea de someterse al procedimiento de vitrificación de ovocitos fue Clarissa Molina, quien habló con su amiga y compañera de Univisión Daniela Di Giacomo sobre el tema durante el último episodio de su podcast "Clarissima".

"Yo lo iba hacer casi, en un momento no lo llegué hacer, no lo logré hacer, y de hecho ni lo voy hacer ya, si se me da natural perfecto", explicó la comunicadora y actriz dominicana, de 33 años.

Por su lado, Di Giacomo admitió que no descarta utilizar los óvulos que conserva congelados en un laboratorio dedicado a realizar este proceso y tener hijos saludables, aunque aclaró que a nivel hormonal se encuentra apta para procrear sin problemas.

"Yo estoy más hacia los 40 que hacia los 30, más bien los doctores me dicen que es hasta mejor que yo utilice los que tengo congelados porque está dándole una mínima más posibilidad de que vengan sanito los bebes, porque no es mentira y todo el mundo lo sabe, esto es ciencia, que a partir de los 30 años todo decae", dijo la venezolana.