Belinda aplaude canción de Cazzu que dice: "Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga"

Cazzu recibió el apoyo público de Belinda tras el lanzamiento de su nueva canción, titulada "Con otra", que por sus letras se relaciona a la experiencia personal que vivió durante su separación de Christian Nodal, quien 18 días después de la ruptura anunció su relación Ángela Aguilar.

La rapera argentina hace alusión clara a las acusaciones de "quita marido" que hacen en redes sociales hacia Aguilar y la cantante española lo consideró un "temazo".

"La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene, tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo, él me extraña y yo ni siquiera lo miro", dice Cazzu en el primer verso.

"Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada te estás cuidado de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar", canta.

Por su lado, Belinda, con quien Nodal estuvo comprometido desde en mayo de 2021 hasta febrero de 2022, escribió en la publicación de Cazzu: "Increíble, la jefa. ¡Temazo!".

Se recuerda que Cazzu y Nodal iniciaron su romance en noviembre de 2022 y el 14 de septiembre de 2023 le dieron la bienvenida a su hija Inti.