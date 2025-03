Aleska Génesis dice teme por su vida: "Ya me arrebataron mi libertad dos veces por el mismo caso"

Aleska Génesis se pronunció sobre el caso judicial que se lleva en su contra en México. La modelo venezolana convocó a una rueda de prensa con sus abogados, sin embargo mientras los letrados estaban en el lugar pautado, ella no asistió y habló a través de un video, debido a que asegura teme por su vida.

"Sé que debería estar aquí hoy, frente a ustedes, en persona, pero no estoy y no es porque no quiero, sino porque tengo miedo... Tengo miedo, de presentarme en un lugar en los que tienen poder pueden hacer lo que les de la gana, un lugar en donde el dinero decide quién es el culpable, porque ya me arrebataron mi libertad dos veces, por el mismo caso, a pesar de mi inocencia. Miedo porque mi vida y mi seguridad, no son prioridad para la justicia, pero aunque aunque tengo miedo no me voy a quedar callada”, dijo en el video que colgó en sus redes sociales.

Aleska , quien fue dejada en libertad el 11 de marzo, un día después de ser arrestada por delito de robo, al salir de los estudios de La Casa de los Famosos All Stars, en México, culpó de todo lo que le está pasando Javier Rodríguez Borgio, expareja de su hermana y “hombre con poder y dinero, que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos”.

"Hace un año cuando entré a México, y fui arrestada, injustamente en la cárcel de Santa Martha, pasé por un proceso legal, presenté mis pruebas y el tribunal determinados que era inocente con libertad absoluta pero reabrieron una orden de aprensión, por el mismo caso, sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente, violaron la ley. Si la justicia ya había hablado como era posible que me privaran de mi libertad, esto no es justicia, es to es abuso de poder y violencia de género”, manifestó.

Agregó: "Esa es la realidad de la justicia que estamos viviendo. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y lo más importante mi fe... Pero creo en su palabra y se que Dios no nos da pruebas que no podemos superar y hoy tengo en mis manos todas las pruebas que demuestran las irregularidades y el abuso de este proceso legal, que fueron entregadas a las personas pertinentes y que, aun así, fueron ignoradas” .

La exnovia de Nicky Jam aseguró que se le vulneraron sus derechos “me incomunicaron por horas, me trataron como una criminal. Me expusieron al escarnio público y lo convertí en un espectáculo”.

Se recuerda que la venezolana fue vinculada a procesos por delito de robo, no puede salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y tiene que asistir a firmar periódicamente.

Génesis fue arrestada al salir de los estudios Endemol, en México, por la autoridades que la esperaron a su salida.

Tenía una orden de aprehensión por presunto delito de robo. La fiscalía del Estado de México acudió al exterior del set del programa y espero que la modelo saliera para proceder con el arresto. La exnovia del presentador mexicano Clovis Nienow y fue trasladada a Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en México.

Previo a su entrada, el año pasado, a “La casa de los famosos”, Aleska Génesis fue acusada junto a su hermana Michell Roxana por robo de dinero y tres relojes, valorados en $10 millones.

Las acusaciones fueron hechas por el empresario Javier Rodríguez Borgio, conocido como “el zar de los casinos”, quien fue novio de Michell, ex Miss Earth Venezuela y hermana de la exhabitante de “La casa de los famosos”.