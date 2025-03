Artistas echan indeseables de sus conciertos, se enojan por tendencia de lanzar objetos

La relación entre artistas y público suele ser emocionante, de paz, amor, respeto y celebración. Sin embargo, hay ocasiones en que alguien se sale de las reglas y da paso a una confrontación o situación incómoda. En los últimos tiempos se han salido de control las acciones de personas lanzando botellas y otros objetos al escenario y los regaños de los cantantes no se hacen esperar.

Los más recientes casos son los de los puertorriqueños Marc Anthony y Don Omar, en diferentes escenarios. Antes, Silvestre Dangond, Harry Styles, Rosalía, Cardi B, David Bowie, Anuel AA, Arcángel y Karol G, entre otros han visto invadidos sus espacios en el escenarios con el lanzamiento de botellas plásticas, peluches, rosas, zapatos entre otros objetos.

Los encontronazos” incluyen microfonazos, puñetazos, patadas, agarradas de pompis, empujones y palabras en alto tono.

El sábado pasado, Omar se encontraba en el Autódromo Internacional de Cancún, México, ofreciendo una de las funciones de su “Back To Reggaeton México Tour”. Durante el show, el artista solicitó la expulsión de una mujer, quien es conocida en redes sociales como “la señora de camisa roja con líneas blancas”, ya que, en pleno concierto, lanzó un vaso a otra fanática.

El intérprete, al darse cuenta del hecho, detuvo la presentación: “Señora, usted sabe algo, a mis 47 años, eso que usted está haciendo de tirarle a las personas de al frente con vasos es una falta de respeto, seguridad, por favor, saque a esta señora de aquí”, expresó dirigiéndose a la mujer.

Mientras las autoridades del evento sacaban a la culpable de la interrupción de la presentación, Don Omar lanzó sus últimas palabras contra la mujer acompañado de un consejo para despedirla: “Usted va a entender que, con la edad que uno tiene, hacer esas estupideces las tiene que hacer en su casa... Pásala bien mi amor, cuídate”. Terminado el asunto, el artista continuó con la actividad.

Video Marc Anthony detiene su show en Colombia tras recibir botellazo. VIDEO DE TV PERU NOTICIAS.



MARC ANTHONY EN COLOMBIA

En un evento folclórico y cultural colombiano, “El Carnaval de Barranquilla”, este año Marc Anthony enfrentó enojado al público durante su presentación luego de que alguien lanzara una botella al escenario.

“El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era”, expresó con enfado.

“Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal carajo”, concluyó el intérprete, mientras que, agentes de seguridad del evento intentaban identificar al culpable y el público vociferaba “Fuera, que lo saquen”.

TITO TORBELLINO JR.

En diciembre del año pasado (2024), Tito Torbellino Jr, se presentó en un concierto en Denver, Estados Unidos, donde fue agredido físicamente por un fanático.

Luego de tomarse una pausa para ajustar su sombrero y acordeón, el artista, tomando el micrófono, se dispuso a continuar con el siguiente tema de la noche.

En ese momento, un hombre salió disparado del público y propino un puñetazo a la cara del intérprete.

El equipo de Tito, quienes se encontraban en el escenario con él, reaccionaron al ataque, empujando al victimario fuera del escenario. Luego corrieron a asistir al cantante, sacándolo de la escena.

El pánico y el caos se apoderaron del público, algunos corrieron despavoridos hacia la salida del lugar, mientras que otros insultaron al culpable de poner fin al concierto y se quedaron expectantes de lo que ocurriría después.

Ryan Castro y Blessd

En noviembre del año pasado (2024), los reguetoneros colombianos Ryan Castro y Blessd se encontraban en un concierto en Chicago, Estados Unidos.

Durante el evento, una persona lanzó una botella o lata desde el público con el objetivo de darle en la cara a Castro, quien logró esquivar el ataque.

Blessd, enojado con la situación, salió en defensa de su compañero al bajarse del escenario e intentar agredir al atacante. Sin embargo, fue retenido por personas del público y equipo técnico.

Al solicitar la expulsión del agresor, los agentes de seguridad actuaron rápido en identificar y sacar al susodicho.

Mientras esto ocurría, los artistas insultaron e incentivaron a la violencia contra el ofensor, “que lo saquen, pues o lo sacamos nosotros”, expresaron.

HARRY STYLES

En julio del pasado año (2024), durante un concierto en Viena, Austria, Harry Styles recibe un golpe en el ojo por un objeto arrojado desde el público en su camino a salir del escenario.

Se despedía de la fanaticada mientras que entre flores y víctores el cantante pop recibió el impacto, haciendo que este quedara indispuesto por unos segundos y, posteriormente, con la mano sobre su cara salió de la tarima.

Styles y otros cantantes que han pasado por lo mismo han pedido en varias ocasiones a los asistentes que dejen de lanzar cosas al escenario, ya que, estos acontecimientos perjudican el bienestar de los artistas.

SILVESTRE DANGOND

En noviembre de 2022, el colombiano Silvestre Dangond se presentaba en Pitalito, Huila, Colombia, donde vivió un bochornoso momento cuando en medio de su presentación fue golpeado en la cabeza con un objeto redondo.

Por un momento parecía que el artista había perdido el equilibrio, porque se le veía tambaleando y confundido. Sin embargo, se recuperó rápidamente y antes de dirigirse al público, le hizo señas con sus manos al equipo tras bambalinas para que no detuvieran el evento.

“Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo”, expresó Dangond.

También agregó: “Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego y Dios me dice: “contrólate, que tú eres más que el golpe””.

Luego Dangond continuó con su recital de canciones y el suceso quedó como un mal momento.