Mireddys González: "Nadie sabe lo que me costó dejar ir a personas que amaba"

La ahora exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González Castellanos, se pronunció tras finalizar oficialmente su matrimonio de casi 30 años con el artista puertorriqueño.

A través de sus historias de Instagram, González Castellanos, quien en diciembre fue demandada por el cantante por situaciones irregulares en sus compañías, dejó claro que no hay vuelta atrás luego de concluir el proceso de divorcio.

"Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir no, cuando moría por decir sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más", dice una imagen compartida por Mireddys.

"Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que hoy soy", concluyó.