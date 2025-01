Mariasela Álvarez llega este viernes a los 65 años más sabia y conservando la belleza desde 1982

Mariasela Álvarez llega este viernes a los 65 años de vida tras un largo recorrido en el que se estableció como figura cimera de la televisión dominicana, acompañada de una belleza blindada que se tiende en el tiempo sobre la alfombra de su vida desde 1982 cuando fue elegida la mujer más bella en el mundo.

"La vida hay que celebrarla cada día y, sobre todo, después de lo que hemos vivido a nivel personal en esta semana... La vida hay que celebrarla cada día porque es un regalo, y la salud es una bendición y eso para mí es lo más importante", expresó Mariasela la noche del jueves durante la emisión de su programa "Esta Noche Mariasela", a través de Color Visión.

Ella tiene motivos para celebrar "porque todavía estoy viva, tengo salud y he podido ver todo lo que ha pasado en estas décadas y disfrutar de nietos, como estoy disfrutando ahora, con energía y vitalidad, una bendición y agradecida de Dios por eso porque no todo el mundo llega a esta edad y no todo el mundo llega con salud".

En estos 65 años ha transitado entre el mundo de la belleza y la televisión, además de cumplir roles humanos naturales como ser esposa y madre.

La belleza de la presentadora de televisión quedó plasmada desde su juventud cuando representó a República Dominicana en Miss Mundo 1982, llevándose la corona del certamen,

realizado el 18 de noviembre de 1982 en el Royal Albert Hall, Londres, Reino Unido.

Como Miss Mundo viajó por 18 países y 30 ciudades en tres continentes. Luego se graduó de arquitectura y ejerciendo su carrera por algunos años.

En 1991 llegó a la televisión, medio en el que se inició con el programa "Con los ojos abiertos” junto a Milagros Germán.

En 1996 abre su compañía productora de televisión, “Maralva S.A”, la cual produjo 4 miniseries y “Esta Noche Mariasela”.

En 2005 decidió irse del país rumbo a España, donde trabajó en el programa "Las joyas de la corona", de Telecinco.

Durante siete años estuvo residiendo en España, decisión que tomó por motivos personales. Lo peor de vivir en la Madre Patria fue el alejarse de su familia. En cambio dentro de las cosas buenas que encontró allí fue lo nuevo que descubrió, los buenos amigos y todas las experiencias que vivió en el ambiente profesional.

Mariasela estuvo casada por más de 20 años con el empresario hotelero Alberto Del Pino, de quien se divorció en 2012.

Mariasela Álvarez posteó sobre esta imagen: "Los crias y les das alas para volar, pero de vez en cuando regresan al nido y tu alma rebosa de felicidad. Así me siento aquí con mis 4 hijos y mis tres nietos, más una amiguita de mi nieta mayor".

Mariasela es madre de cuatro hijos: Andrés Alberto, Chantal, Rebeca y Emmanuel Fernández del Pino Álvarez; y abuela de tres nietas.

Tenía 24 años cuando salió embarazada por primera vez: "Me tomó de sorpresa, pues aún no estábamos buscando, pero luego de asimilarlo, me llené de una gran ilusión y alegría.

¿Qué le gustaría que sus hijos siempre recuerden de usted?, se le preguntó. Su respuesta: "Que fui valiente al enfrentar los retos que la vida me puso delante, que fui coherente con mis principios y que estuve para ellos ahí siempre, sin condiciones".

Ya soltera de nuevo, se le conoció un novio público, pero ha hecho saber que su felicidad no depende de tener una pareja o un trabajo, sino de ella misma.

En julio de 2012 regresó a su tierra natal y a su canal de siempre, Color Visión, produciendo un programa con cierta diferencia del anterior, aunque con el mismo nombre.

“Me quedo con el nombre ("Esta noche Mariasela") porque es una marca con la que el público de varias generaciones nos identifica rápidamente y en Facebook y Twitter fue el nombre con más votos cuando los invitamos a sugerirnos uno”, dijo entonces, según reseñó Listín Diario.

Desde su llegada al país Mariasela se propuso regresar a la pantalla chica, encontrado un panorama en el que Milagros Germán, Luz García, Jatnna Tavárez y Tania Báez dominaban el mercado de las revistas de variedades.

Desde que llegó al país dejó claro que no venía desplazar ni a quitarle el puesto a nadie.

Mariasela expresó que regresó de España totalmente “desprejuiciada, con una mentalidad muy abierta” y decidida a hacer diversos roles –como tenía y hacia en la televisión española- ya que “quienes hacemos televisión en el país, nos casamos con un programa toda la vida”.

Ella sigue activa desde entonces, 2012, con "Esta Noche Mariasela" (Color Visión), programa que mantiene un liderazgo sólido, aunque no haya ganado un Premio Soberano en sus 14 años de existencia.