En Santiago se comenta: siguen presentándose artistas extranjeros

Para muchos que no residen en República Dominicana y otros que no son de este país, pensarán que somos muy ricos, no sabiendo que estamos mal económicamente hablando y que no son tantas las personas con grandes capitales y poder adquisitivo para ir a los tantos conciertos de artistas que vienen de fuera.

Por lo tanto, no sé de donde sale tanta gente a ver a estos intérpretes, que están presentándose en diferentes lugares de aquí, con buen público.

Ahora estará en el Teatro Nacional, en Santo Domingo, la soprano número uno del mundo, Anna Netrebko, el 6 de febrero.

No sé si será un boom esta presentación, porque ese género no es masivo, pero sí, muchos irán, porque aprecian la buena música, para vestir su mejor atuendo y disfrutar de una fina noche o para allantar que tienen buen gusto.

Por igual, se presentará el cantautor colombiano Santiago Cruz, un gran artista romántico, que ha venido varias veces al país y llena los lugares donde se presenta, cantándole a la vida. Les comento que todos esos concertistas que vienen aquí se van satisfechos por el respaldo que reciben, así como los dólares que se llevan. ¡Y lo que ha aumentado está moneda ante la nuestra! Dicen los economistas que llegará a 63, Dios Mío, ya ni podremos viajar.

Hotel Matum

Interesante el remozamiento de uno de los lugares más icónicos de la ciudad Corazón, el Hotel Matum, reuniendo a grandes personalidades para celebrar juntos los setenta años que tiene de construido el emblemático y tradicional hotel, desde donde se libró una gran batalla en el 1965.

Este establecimiento viene a ofrecer un servicio de calidad, cerca de todo el ambiente turístico, muy próximo al Monumento y del Gran Teatro del Cibao, al centro cultural UTESA y del Centro Histórico de Santiago, donde podemos encontrar varios bares y restaurantes exclusivos.

Esta edificación cuenta con su propio casino, ya pronto disponible, posee restaurantes, desayunador y desde las habitaciones se divisa la ciudad, posee gran confort, es una especie de hotel boutique.

Desde siempre se hospedan visitantes nacionales y extranjeros, esta estructura es un lugar cómodo para dormir, recrearse, conocer la ciudad y con seguridad.

Ahora con la hermosa remodelación lo convierte en un hotel de altura, es una maravilla y viene a completar todo lo que es esta zona, para estar acorde con el desarrollo turístico.

Coctel a los presentes

En esta regia actividad hablaron, el conocido empresario turístico y de la comunicación, don Ulises Polanco Morales, presidente del consorcio empresarial y su gerente general Ulises Polanco Martínez (Ulisito), una persona conocedora de turismo, con muchas relaciones a todos los niveles, quien estuvo junto a su esposa Jacqueline Hernández de Polanco y toda su familia, ofreciendo las atenciones de lugar acompañado de su padre Ulises Polaco Morales y su esposa, la elegante dama Carolina de Polanco, todos unidos.

Esta familia estuvo ofreciendo su mejor sonrisa para que los asistentes al coctel se sintieran cómodos y contentos.

Detalle

En este gran encuentro que ofreció la familia Polanco estuvieron presentes el alcalde Ulises Rodríguez y la gobernadora Rosa Santos, así como periodistas, autoridades, empresarios, quienes disfrutaron de bebidas nacionales e internacionales y un exquisito manjar, hubo fuegos artificiales y un gran compartir entre los presentes.

Comentarios

Señores, cuando escribo de restaurantes es porque sé que eso gusta, ya que la gente le place ir a disfrutar de un buen ambiente y una buena comida.

Es lo mismo cuando salimos de nuestro país, aparte del paseo, es compartir y conocer las diferentes gastronomías, por cierto, que siempre pagamos, por eso sabemos lo costoso que está todo.

Lo mismo cuando denunciamos la inclusión que hay en los colegios de Santiago y como las manejan. Hasta la próxima.