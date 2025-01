El juicio a A$AP Rocky por asesinato comienza el 21 de enero

A$AP Rocky está en una encrucijada. Podría alcanzar nuevas alturas de celebridad en 2025, o volver a la realidad rápidamente tras un juicio que comienza el martes y que podría llevarlo a prisión durante años.

La estrella del hip-hop y pareja de Rihanna desde hace mucho tiempo , con quien tiene dos hijos pequeños, se dispone a tocar los niveles más altos de la alta moda como uno de los presidentes famosos de la Gala del Met en mayo junto con Pharrell Williams , LeBron James y otros.

Y su modesta carrera como actor recibirá un gran impulso al protagonizar junto a Denzel Washington “Highest 2 Lowest”, del director Spike Lee , cuyo estreno está previsto para el verano.

Pero en el juicio en Los Ángeles, que se espera que dure unas tres semanas, se le imputan dos delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática . Se le acusa de dispararle a un ex amigo en las calles cerca de un hotel de Hollywood en 2021. Si es declarado culpable, podría recibir hasta 24 años de prisión.

El hombre de 36 años se declaró inocente y su abogado dice que no cometió ningún delito.

“Estamos listos para empezar. Ha pasado mucho tiempo”, dijo el abogado defensor Joe Tacopina después de una audiencia el miércoles. “Es algo que ha estado esperando por un tiempo a Rocky, a Rihanna y a su familia. Estamos ansiosos por poner esto en marcha y dejarlo atrás”.

A$AP Rocky y A$AP Relli

El juicio tiene sus raíces en la escuela secundaria de Nueva York, cuando Rakim Mayers, criado en Harlem, ahora conocido como A$AP Rocky, conoció a Terell Ephron , también conocido como A$AP Relli, quien será el testigo más importante del juicio.

Ephron testificó en una audiencia preliminar de 2023 que incorporó a Rocky a un grupo de jóvenes creadores que se hacían llamar A$AP (siempre esforzarse y prosperar).

“Tuvimos sueños, más o menos”, dijo Ephron.

Él testificó que los miembros siguieron siendo cercanos incluso cuando Rocky se hizo rico y famoso, pero las relaciones eventualmente se erosionarían.

La disputa llegó a un punto crítico en Hollywood la noche del 6 de noviembre de 2021, cuando, según Ephron, Rocky le disparó tres o cuatro veces y los disparos le rozaron los nudillos.

Ephron fue a la policía dos días después y llevó casquillos de bala que había recogido él mismo; ambos puntos serán defendidos por la defensa.

"No se necesita nada más que el testimonio del señor Ephron por sí solo", dijo el fiscal adjunto de distrito Paul Przelomiec, el fiscal principal del caso, a un juez en la audiencia de 2023.

Actores clave en el juicio a A$AP Rocky

El juicio está repleto de grandes personalidades, entre ellas dos grandes nombres que dominarán el proceso a pesar de no tener un papel directo: el presidente electo Donald Trump y Rihanna.

El juicio comienza al día siguiente de la segunda investidura de Trump, a quien Tacopina representó en la demanda por difamación y abuso sexual de la escritora E. Jean Carroll . Y el propio Rocky se convirtió en una causa célebre poco probable para el entonces presidente Trump durante su primer mandato cuando Trump declaró públicamente que estaba tratando de liberar al rapero y regresar a los EE. UU. cuando fue encarcelado después de una pelea en Suecia en 2019.

Pero Trump no tiene poder sobre estos procedimientos y no podría indultar a Rocky si es condenado.

Los que esperan el juicio llevan mucho tiempo preguntándose si Rihanna podrá asistir.

“¿La madre de sus hijos va a estar aquí?”, preguntó el juez de la Corte Superior Mark Arnold a la defensa en una audiencia en octubre. “Ella puede estar aquí cuando quiera, me gustaría saberlo”.

Tacopina no ha podido dar una respuesta definitiva, pero ha dicho que no la espera.

“Él es muy protector con Rihanna y no la quiere cerca de este proceso”, dijo después de la audiencia del miércoles. “Pero esa es una decisión familiar que tomarán”.

Tacopina dijo que no tiene intención de mencionar el nombre de Rihanna en el juicio, pero Arnold sugirió que podría hacerlo cuando evalúe a los jurados.

El juez, un ex ayudante del sheriff, tiene un estilo afable pero sensato y prescinde de muchas formalidades judiciales. Dijo que mantendrá el proceso de selección del jurado simple y que el jurado debería constituirse rápidamente.

En una medida poco común en los tribunales del condado de Los Ángeles, permitirá cámaras en la corte durante casi todo el juicio.

“Creo que el público merece ver lo que sucede en los tribunales”, dijo.

Tacopina también ha representado a otras figuras del hip-hop, entre ellas Meek Mill y YG. El abogado, que normalmente ejerce en Nueva York, es sociable, rápido con los chistes y siempre dispuesto a hablar con los medios, pero puede ser implacable en los interrogatorios.

Al hablar de las heridas menores de Ephron en la audiencia de 2023, dijo: "Es un milagro que haya sobrevivido a ese tiroteo" y fue amonestado por su tono.

El fiscal adjunto John Lewin, más conocido por su exitosa acusación por asesinato del empresario inmobiliario Robert Durst , se incorporó de manera tardía al equipo de la acusación. También es conocido por su agresivo contrainterrogatorio, que incluye un interrogatorio implacable que dura semanas a Durst.

La evidencia contra A$AP Rocky

El caso contra Rocky dependerá en gran medida de cuán creíble consideren los jurados a Ephron.

Los agentes de policía que registraron la acera de Hollywood tras recibir un informe sobre disparos no encontraron casquillos de bala. La policía no recuperó huellas dactilares de los casquillos de 9 mm que les llevó Ephron y no se encontró ninguna pistola de 9 mm cuando se le entregó una orden de registro a Rocky.

Un video de vigilancia capturó partes del incidente. Los fiscales en la audiencia de 2023 mostraron un video en el que se ve a un hombre con una sudadera con capucha cuyo rostro no es visible y que sostiene lo que parece ser un arma, junto con otra imagen que muestra el rostro del hombre con la sudadera, sin un arma visible. Un detective testificó que los investigadores establecieron que se trataba de Rocky.

Tacopina dijo que no ha decidido si Rocky testificará, lo cual legalmente le está permitido evitar.

“Está ansioso por contar su historia, le encantaría tener la oportunidad de hacerlo”, dijo el abogado el miércoles. “Es muy elocuente y muy inteligente, es un buen ser humano, eso se notará si testifica, pero esa decisión aún no se ha tomado. Depende de cómo se desarrolle el caso”.