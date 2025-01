Tras ser estafada, Cynthia Klitbo revela que amigos le ofrecieron dinero a cambio de un encuentro sexual

Luego de ser víctima de fraude, la actriz Cynthia Klitbo ha tenido respuestas positivas de gente que ni se lo hubiera imaginado, como el caso del también actor David Zepeda, quien a pesar de no ser tan cercano a la actriz, le ofreció prestarle dinero, sin embargo, amigos de toda la vida de la actriz condicionaron su ayuda.

Klitbo reveló que tres amigos le ofrecieron dinero a cambio de un encuentro sexual, por lo que a sus 58 años no sabía si sentirse halagada u ofendida con la propuesta que nunca se esperó, pues se trata de gente que consideraba que eran sus amigos y que además tienen mucho dinero.

"Eso me tiene muy sorprendida, hubo tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar a menos que yo aflojara, que además dices ¡58!, no sé si ofenderme o sentirme halagada, ¿no?", dijo con cierto humor a la prensa.

Sin embargo, a pesar de que Cynthia fue víctima de una estafa telefónica, lo que le permitió a los delincuentes retirar fondos de su cuenta bancaria, no aceptó dichas propuestas indecorosas, pues nunca se ha manejado en esa línea.

"Nunca hice mi carrera a base de eso, estoy muy estudiada y yo muy digna, gordo", dijo en tono de broma.

Agradeció que el actor David Zepeda le llamó por teléfono para decirle que a qué cuenta le depositaba, sin embargo la actriz no aceptó la ayuda, confiesa que le dio pena, pero adelantó que "si se llega a atorar" le hablará.

Fue en noviembre de 2024 cuando Cynthia Klitbo informó entre lágrimas, que atravesaba problemas económicos tras ser víctima de un robo en Estados Unidos.