Televisa acusa a Anahí de hacer trampa en "¿Quién es la máscara?" y ella se defiende

La actriz y cantante Anahí rompió el silencio ante las recientes acusaciones que la señalan de hacer trampa durante su participación en la sexta temporada de "¿Quién es la Máscara?".

A finales de octubre pasado, la exintegrante de RBD regresó a los foros de Televisa para formar parte del equipo de investigadores de este programa. La actuación de Anahí fue destacada, ya que se convirtió en la panelista que logró adivinar el mayor número de famosos detrás de las máscaras de sus personajes, lo que causó sospechas entre la producción.

De acuerdo con TVyNovelas, fuentes internas aseguran que Anahí obtuvo, de manera indebida, la lista de identidades, rompiendo así los acuerdos de confidencialidad del proyecto.

Ante tales señalamientos, Anahí respondió en sus rede sociales, donde publicó un comunicado oficial para defenderse y calificar las acusaciones den su contra como "absolutamente falsas".

"Cuando me invitaron a participas, acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso las acusaciones que se están mencionando son completamente falsas", inició con su mensaje.

La también conductora afirmó que la situación la tiene sumamente triste, pues con estos señalamientos más que atacarla a ella, están atacando a sus 40 años de carrera y su imágen:

"Yo actué de buena fe y ahora, con argumentos absurdos, pretenden atacar a mi persona y perjudicar mi mi reputación".

Asimismo, destacó que está a favor de que Televisa realice una investigación y se aclare la situación, para limpiar su nombre: "Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y que prevalezca la verdad", finalizó.

¿Qué dice Televisa?

Por su parte, la producción de "¿Quién es la máscara?”, a cargo de Miguel Ángel Fox, ha pedido a TelevisaUnivisión que se abra una investigación, en Estados Unidos, luego de que, según la revista TVyNovelas, encontraran suficiente evidencia que apunta a que Anahí, junto a su publirrelacionista, Danna Vázquez, actuaron de manera indebida, actividades que tanto en EU como en México pueden ser equiparables a un fraude.

La publicación también señala que, tanto Anahí como Danna podrían enfrentar consecuencias legales, ya que incurrieron en varias violaciones contractuales, primero, por revelar (antes de tiempo) a la revista "Quién" su regreso a la empresa, y posteriormente, al acceder de manera fraudulenta a la lista con los nombres de los participantes.

En este sentido, la televisora está buscando la devolución de los 400 mil dólares (más de 8 millones de pesos) que le pagaron a la artista por sus 10 apariciones en el programa, además de una fuerte multa por los transgresiones a su contrato, además de costos legales.

¿Qué pasó con la filtración de la lista de concursantes de "¿Quién es la máscara?"

A través de una serie de mensajes en Instagram, donde Anahí cuenta con casi 13 millones de seguidores, la ex RBD dejó claro que ella desconocía de la lista de concursantes de "¿Quién es la máscara?", la cual se filtró y fue publicada en una revista de circulación nacional.

Dejó claro que ella no tuvo nada que ver con esa filtración, que nunca vio dicha lista y que no sabe quién tuvo acceso a ella, y condenó la falla grave en los protocolos de confidencialidad.

"Es muy lamentable que se haya filtrado en TV Notas (TVyNovelas) la lista del elenco pero pretende culparme a mí es absolutamente falso e injusto para tapar una falla grave en sus protocolos de confidencialidad. Yo jamás tuve esa lista ni estuve enterada de a quién o quiénes la pudieran tener, y tampoco quise verla cuando salió la revista porque cada día de grabación iba con toda la emoción y ganas de que fuera real, divertido y así entretenerlos a ustedes".

Sobre sus acertados comentarios y el que adivinara en varios casos quién estaba detrás de la máscara, aseguró que se debió al tiempo que pasó con varios de esos famosos, fruto de su larga y sólida carrera artística.

"Acerte a varios, en su mayoría personas con las que crecí en esta industria desde que era una niña, que conozco de demasiados años. En los investigadores no es relevante quién acierta. Eso se me dijo desde el día uno. Así que nada ganaba yo en acertar o no, o tener más aciertos", afirmó.

Anahí agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de sus fans y de sus colegas, y reiteró que sus seguidores han sido su fuerza para salir adelante siempre.