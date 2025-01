Giovanny Cruz no seguirá al frente de la Comisión de Espectáculos Públicos, aclara no ha sido destituido de Cultura

Tras la renuncia de la ministra de Cultura, Milagros Germán, Giovanny Cruz cesará sus funciones como presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía a partir de este miércoles 15 de enero.

Sin embargo, aclaró que no ha renunciado ni ha sido destituido de sus tareas como viceministro de Cultura, como se ha especulado.

Cruz argumentó que aceptó las funciones en Espectáculos Públicos a raíz de la solicitud formulada por Germán, pero que a partir de su renuncia ya no le compete estar al frente del organismo por un asunto de legalidad.

"Milagros Germán como ministra es que me pide que me haga cargo de la Comisión de manera interina, pero ante su renuncia del Ministerio, mis funciones quedan sin vigencia", manifestó Cruz a Listín Diario.

El también viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura negó que haya sido destituido de la entidad.

"He sido 'cancelado' del Ministerio de Cultura en las redes sociales y por dos amigos periodistas. Empero, a un viceministro no lo aparta de su cargo una nota en plataformas digitales o en la columna de un diario. Solo lo hace un decreto presidencial o una renuncia".

Sin embargo, reconoció "con humildad que el presidente de la República tiene la potestad de nombrar al funcionario que le plazca. Así lo he dicho públicamente".

Además, recordó que hace alrededor de un mes que en el programa televisivo "TV Revista", conducido por Zoila Puello y Ramón Almánzar a través de RTVD, dijo que en su condición de ciudadano libre sólo yo escojo con quien trabajo".

"En la lista de mis 'escogibles' no está alguien que el rumor público, hasta ahora, coloca frente al Ministerio de Cultura. Es algo que he comunicado por notas escritas y verbales, desde hace tres meses, a varios funcionarios palaciegos. Esas notas han sido recibidas y contestadas".

A seguidas se preguntó: "¿Está el decreto que me destituye hecho? ¿También el de un músico que me sustituirá?".

Su respuesta: "Aunque podría ser, no he leído esos decretos todavía. Lo que sí puedo asegurar es que mis principios culturales no son negociables".