"Plátano power": celebridades dominicanas nacidas en EE.UU. defienden sus raíces

República Dominicana tiene grandes figuras del mundo del arte y el entretenimiento que no nacieron en el país, pero son de padres cominicanos, como los cantantes de bachata Prince Royce y Leslie Grace.

También están los que comparten su ascendencia y tienen sangre dominicana y puertorriqueña. Es el caso las actrices Zoé Saldaña y Michelle Rodríguez, y el cantante y compositor Romeo Santos.

Todos han dejado claro su procedencia genética y sus verdaderas raíces, además de que su corazón, su sentir y sus acciones dejan claro su dominicanidad.

A pesar de ello, en algunos casos, comentaristas locales ponen en dudas que varias de estas celebridades tengan esa convicción de ser y sentir el orgullo dominicano.

El debate volvió a la palestra luego que Zoé Saldaña ganara el primer Globo de Oro, por su personaje “Rita”, como mejor actriz de reparto, en la cinta “Emilia Pérez”.

República Dominicana celebró el galardón, incluyendo al presidente Luis Abinader, pero algunos han entendido que el país se ha “guillado” al festejar un premio que, según entienden, no nos toca, a pesar de que Zoé lleva más de dos décadas hablando de su ascendencia dominico-boricua. A estos se suman sus vivencias en territorio dominicano, de que actuó en el cine local y hasta ganó premio Soberano como mejor actriz.

Tras obtener el galardón el presidente de la República, Luis Abinader, la felicitó y ella respondió agradecida de sus palabras. “Gracias por este reconocimiento, señor Presidente. Me siento con un agradecimiento enorme de poder representar mi cultura en el mundo. Siempre estaré orgullosa de ser quisqueyana”, escribió la actriz en la publicación del primer mandatario.

En febrero de 2022, Luis Abinader recibió a Zoé Saldaña junto a su familia cuando estaba de visita en República Dominicana.

“Esta visita da un mayor ribete al objetivo de mi visita al país, que fue con el objetivo de que ellos conocieran más sobre sus raíces dominicanas”, dijo Saldaña en ese entonces.

El tiempo

Desde que la actriz Zoe Saldaña comenzó a dar visos del material que traía como actriz, en su primera película cinematográfica “Center Stage”, en donde interpretó a una bailarina de ballet, en 2000, también ofrecía sus primeras entrevistas a medios dominicanos.

Su padrastro, Dagoberto Galán, que para ese entonces trabajaba en LISTÍN DIARIO, gestionó estas primeras conversaciones con este diario, en las que Zoe, siempre, dispuesta y amable, nunca ocultó sus raíces. “Llevo sangre dominicana y puertorriqueña”, confesó la actriz sin tapujos.

Zoe nació en Passaic, Nueva Jersey, el 19 de junio de 1978. Su padre, Aridio Saldaña, oriundo de La Piña de Cotuí, y su madre Azalia Nazario, nacida en Santo Domingo, de padre puertorriqueño.

A los siete años, al morir su padre, llega con su familia a vivir a Santo Domingo, en donde estudió hasta el segundo de bachillerato. Luego regresó a Nueva York, en donde estudió Ballet y actuación.

Cuando regresó a Estados Unidos quiso estudiar veterinaria y ser gimnasta pero ya había pasado tiempo para iniciar la disciplina.

“No sé si soy la primera actriz de raíces latina, y de origen dominicano en ganar este premio, lo que quiero decir es que no quiero ser la última. El que estemos aquí representando a Quisqueya es un orgullo invaluable para mí”, expuso Zoe en declaraciones al programa “El Gordo y la Flaca”, de Univisión luego de obtener el primer Globo de Oro.

En octubre pasado dijo a la prensa: “Quiero que siempre sepan que soy dominicana de pura cepa y todo lo que hago es para enaltecer la cultura dominicana; eso es muy importante. La dominicanidad no la escondo; en cualquier parte del mundo me declaro así, no solo por lo que digo, sino por cómo me comporto y lo que como. Hace muchos años tomé la decisión de que el mayor impacto que le puedo dar a mi comunidad dominicana y latina es seguir progresando”.

Romeo Santos

Con Romeo Santos ha pasado lo mismo, aunque haya gritado por el mundo que es dominicano, siempre aparece uno que otro que cuestiona si realmente lo es.

Mientras Zoé recibía su primer Globo de Oro, el pasado domingo, 5 de enero, Romeo al terminar su último de las cuatro presentaciones que ofreció en el Estadio Olímpico de su gira con el grupo Aventura, “Cerrando Ciclos”, dijo: “Mañana puede venir un bachatero nuevo, una agrupación nueva que supere, posiblemente, lo que ha logrado este grupo, pero en la actualidad tienen un tíguere aquí que representa la República Dominicana como nadie; dondequiera que yo pise voy a decir que soy dominicano”. De inmediato se escuchó la algarabía colectiva de aprobación.

En 2021, cuando el bachatero subió a recibir El Gran Soberano correspondiente al 2020 y tras sus palabras dejó una soberana discusión mediática sobre sus orígenes, su sentir patriótico y preguntas como por qué no mencionó a su padre dominicano.

“Yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico, y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero”, expresó Romeo al recibir el galardón.

Prince Royce

Geoffrey Prince Royce, conocido como Prince Royce, nació en el Bronx en 1989. Hijo de padres santiagueros que emigraron a New York en busca del sueño americano. Con tan sólo 23 años, Royce logró conquistar millones de personas con letras y ritmos de bachata fusionada. Recientemente el cantante neoyorquino de origen dominicano dijo sentir “orgullo” de ser parte del crecimiento de la bachata a nivel mundial, en medio del auge de otros géneros como el reguetón o el regional mexicano, según dijo este martes al anunciar su gira ‘Llamada Perdida World Tour’ en México.

Michelle Rodríguez

Michelle Rodrìguez es hija de Rafael Rodríguez, puertorriqueño que sirvió en el Ejército estadounidense, y Carmen Pared, nativa de la República Dominicana. Tras el divorcio de sus padres en 1987, se mudó con su madre a República Dominicana y vivió allá hasta que tuvo once años. Después, se mudó a Puerto Rico, viviendo allá hasta que tuvo diecisiete años. Más tarde se estableció en Nueva Jersey.

Rodríguez se ha hecho un nombre en la pantalla grande y ha estado dominando la franquicia Fast and the Furious durante años. “Trópico de sangre” es una película dramática-biográfica de 2010 sobre la vida de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960. La película estuvo dirigida por Juan Deláncer. Rodríguez personifica a Minerva Mirabal.

Leslie Grace

Leslie Grace nació el 7 de enero de 1995 en el Bronx, distrito de Nueva York. Se crió y asistió a la escuela en Davie, Florida. Leslie es hija de padres dominicanos.

El primer trabajo de Leslie Grace fue en el salón de belleza de su madre dominicana, donde comenzó recogiendo el cabello del suelo y luego aprendió cómo lavarle el pelo a las clientas, que le daban propinas.

Más de una década después esa niña de padres dominicanos, nacida en el Bronx, New York, y criada en Davie, Florida, regresaba a su barrio natal, pero convertida en estrella gracias a “In the Heights” (“En el barrio”), donde interpretó el personaje de Nina Rosario para el formato cinematográfico.

Cardi B

En 2017 la rapera Cardi B se convirtió en la primera solista de origen dominicano que consigue el primer puesto de la lista Hot 100, informó este lunes la revista especializada Billboard. Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, nació el 11 de octubre de 1992 en la ciudad de Nueva York, hija de padre dominicano y madre de Trinidad y Tobago. Creció en el vecindario Highbridge en El Bronx, aunque también pasó buena parte de su infancia en casa de su abuela en Washington Heights (Manhattan).

La rapera siempre ha dejado muy claro que ella se siente dominicana.Arcángel.

URBANOS

En el mundo urbano hay figuras que tienen ascendencia dominicana, como Arcángel, quien es hijo de los dominicanos Agustín Santos y Carmen Rosas. Sin embargo, el reguetonero nació en Nueva York y fue criado en Puerto Rico.

Igualmente, el popular intérprete urbano Ozuna es hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña, isla donde nació y se crió.

Nicky Jam, en cambio nació en Estados Unidos, de madre dominicana y padre boricua.