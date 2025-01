Hija de Yadira Morel sobre condición de su madre: "Es tener a alguien muerto en vida"

Luego de revelarse en el año 2023 que la comunicadora y experta en migración Yadira Morel padece Alzheimer y demencia, una publicación de su hija, Yadira Isabel Morel, generó preocupación y rumores de muerte en Instagram durante el día de hoy.

Yadira Isabel compartió un video llorando y una recopilación de imágenes de su madre con la canción "Dtmf", que corresponde al álbum más reciente de Bad Bunny, "Debí tirar más fotos", junto a un emotivo mensaje donde habla sobre la ausencia de su madre, aunque rápidamente aclaró que ésta se encuentra con vida.

"El cuerpo físico de mi mamá sigue aquí. Mi duelo, mi sentimiento con 'Dtmf' no tiene absolutamente nada que ver con su cuerpo físico, con que esta respirando, tiene que ver con ella, con mi mamá, la mujer que conocí por 25 años, la mujer que me crio, que me trató de dar todo, hasta lo que no tenia", explicó.

"Este duelo es peor, es diferente, porque es un duelo que no termina, todo lo contrario, todos los días empieza de cero, es tener a alguien muerto en vida, es escucharla y no reconocerla", señaló.

EL MENSAJE DE YADIRA YSABEL QUE PROVOCÓ CONFUSIÓN

"A la última vez que a los ojos te miré. y contarte las cosas que nunca conté.

5 años con el pecho y el corazón pelao'".

Hace dos años, la periodista Nuria Piera tuvo que desmentir públicamente que su amiga, Yadira Morel, se encontraba deambulando por las calles de Santiago de los Caballeros, como se especulaba en redes sociales para ese entonces.

La directora de NDigital aseguró que Morel estaba en su casa y muy bien cuidada.

"Yadira Morel no necesita dinero, tiene dinero, come todos los días, que no es la mejor condición en que uno quiere ver a su amiga, ciertamente, que podría estar en un centro mejor atendida, no, todavía, no está en esas condiciones", manifestó.