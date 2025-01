Jhoel López dice que merecía conducir Premios Soberano "primero que mucha gente"

El animador Jhoel López dijo que merecía conducir Premios Soberano primero que mucha gente ya que tiene todo lo que se necesita para hacer un buen trabajo, aunque destacó que eso no quiere decir que quienes lo han hecho no hayan tenido méritos para hacerlo.

López manifestó que no puede asegurar tenga un “tranque” en la premiación, pero “yo sé que ahí hay gente que no me quiere”.

“Con todo el mismo respeto que dije que todo el que ha hecho el Soberano lo merece, hay gente que ha hecho el Soberano primero que yo que no lo merecía primero que yo”, dijo el presentador vía telefónica en el programa “El Mañanero”.

“Yo tengo ya 28 haciendo esto (su trabajo) pero no solamente eso ¿Qué me falta por hacer? Produzco todos los programas mejor realizado y producido con más creatividad de la República Dominicana, premiados por ellos tanto como programa, como animador, como presentador, peor no solo eso sino que he demostrado poder dominar todas las artes”, explicó.

Además reveló que en 2023, año que Pamela , Luz García y Julio Sabala presentaron Premios Soberano, era él quien iba a hacer la figura masculina de esa edición “lo que pasa es que hubo intereses ahí personales que desvirtuaron eso y la vida y el karma es tan grandioso que pone todo en su lugar”.

El también productor expresó que aunque le encantaría conducir el premio de mayor prestigio del país, no es algo que le quite el sueño, sino que cada año se fortalece más. También dijo que cuando le toque conducir la premiación su condición sería que tiene que escribir parte del guion.

Presentadores de Premiso Soberano 2025

Recientemente, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció los presentadores de la próxima edición de Premios Soberano.

Hony Estrella repetirá por segundo año consecutivo en la conducción oficial de la premiación, ahora junto al merenguero Eddy Herrera, con quien el año pasado protagonizó uno de los momentos más comentados de la entrega anterior.

Wanda Sánchez, presidente de Acroarte, señaló que este anuncio supone el inicio de la ruta hacia la temporada Soberano. "Estamos a tres meses de la celebración más importante del arte nacional y mucho más en esta ocasión en la que trabajamos una producción muy especial con motivo del 40 aniversario".