Kinito Méndez: "La mayoría de los intérpretes de dembow y reguetón son merengueros frustrados"

El merenguero Kinito Méndez sostuvo este domingo que los actuales intérpretes urbanos debieron ser los nuevos relevos musicales que le siguieran a la generación a la que él pertenece.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa "D´Agenda", el cantante comentó que “al merengue le cayó una generación arriba con el género urbano, porque la mayoría de los intérpretes de dembow y reguetón son merengueros frustrados, debido a que sus deseos eran grabar merengues, pero grabar ese ritmo no es lo mismo que hacer un dembow, porque eso es música tecnológica que se hace en una computadora”.

El intérprete del "Baile del sua sua” explicó que para grabar un merengue hay que llevar entre 12 y 15 músicos a quienes hay que pagarles, al igual que a un estudio de grabación, mezcla y masterización.

Para la grabación de un merengue sus cálculos rondan en unos RD$200,000.

Kinito sostuvo que, al no haber disqueras, todos esos jóvenes con inquietudes musicales incursionaron al dembow, y así lo manifiestan, que ellos querían ser merengueros.

Entonces, toda esa generación que iba a incursionar de lleno en el principal género musical de la República Dominicana migró hacia lo urbano, argumentó.

“Se fueron para el dembow, para el reguetón, claro, ahí tenemos a Manny Cruz, Rafely Rosario y Silvio Mora, que son muchachos que están haciendo un buen trabajo, pero no tenemos la gran cantidad como éramos antes, que era todo el mundo en el merengue", manifestó.

No obstante, expresó que ahora el público y el mercado están divididos: "Ahora tenemos merengue, reguetón, y la plaza del Cibao, que era controlada por nosotros, ahora están los típicos controlando, la cosa se ha dividido”.

El intérprete de “Caramba” insistió en que el problema ha sido la ausencia de las disqueras: “Yo hacía mi música y se la entregaba a Juan & Nelson, y ellos caminaban el mundo promoviendo ese material, que era de ellos".

Puso como ejemplo puso El Hoyo, que "se pegó cuando yo estaba acostado en mi casa, y ellos fajados en todo el mundo, cuando las disqueras se quitaron, eso ha afectó mucho el merengue”.

“Hay relevo, pero muy poco. Recientemente yo le decía al presidente Luis Abinader que el merengue trae demasiados turistas, o sea, vamos a mirarlo como negocio para el país, porque es mucha la gente de Colombia, Venezuela y Costa Rica que vienen a buscar merengue al país, vienen como turistas y gastan dinero, entonces, el merengue es un negocio”, aclaró el popular artista.

Sobre el género urbano, Kinito Méndez dijo que jamás puede estar de acuerdo con las letras que usan sus exponentes, las cuales calificó de morbosas.

“Yo no voy a estar de acuerdo con esas letras, es totalmente morbosa, la gran mayoría usan palabras que no se pueden incorporar a una canción, se está malcriando a una generación, yo he escuchado letras en el género urbano que son vergonzosas”, insistió el reconocido merenguero.

Reiteró que el reguetón es algo digital, que se hace en el teclado de una computadora; los urbanos no necesitan músicos para grabar, con un piano y una computadora se produce el sonido y se le monta la voz.

“En cambio, en un merengue tú tienes que escribir las letras, el arreglo musical, hacer un merengue es una obra”, precisó.

En otros temas, reveló que rechazó varias veces ofrecimiento de cocaína y mujeres en fiestas que amenizaba.

En ese sentido, reveló que en muchas ocasiones, amenizando fiestas, varias mujeres le vociferan que lo aman y se le brindan.

Igual ha sucedido con las drogas que se la han propuesto en muchas ocasiones y él siempre la ha rechazado.

Méndez dijo que en su caso, un muchacho que proviene del campo y logró pegarse con la Coco Band, RokaBanda y su propia orquesta, en un momento en que merengues como “Hay un hoyo”, que ha sido el más vendido de sus producciones musicales, las tentaciones estuvieron a la orden del día, pero su formación familiar le ha ayudado a no caer en las tentaciones del medio.

“Te ofrecen drogas, te ofrecen de todo, yo te digo porque pasé por Coco Band, Pegado, igual que RokaBanda y Kinito Méndez, y no fueron una ni dos las veces que me ofrecieron drogas", afirmó.

A seguidas añadió: "Me decían: -toma, arranca, pero yo vengo con una formación del campo, y les decía: - ya yo estoy loco con eso, no aguanto más, pero mentiras, gracias a Dios nunca probé eso, no lo he probado ni lo probaré, con Dios por delante”.

Recordó que la industria musical es una carrera que puede poner a una persona en alta, pero igual lo lleva hacia abajo.

“Eso no es fácil, porque el hecho de tú ser un muchacho de barrio o de campo, luego ver mujeres gritando por ti, diciendo que te aman, un público loco contigo, la prensa y la televisión encima de ti, eso no es nada fácil, no solamente aquí, sino en cualquier país del mundo”, recalcó.

Reiteró que la fama a cualquiera lo pone loco: “Yo le hice una canción a la fama, y hay que tener mucho cuidado con la fama.

Acerca de la política, negó que tenga militancia política y la muestra es que le ha grabado merengues para a candidatos de todos los partidos, entre ellos Leonel Fernández, Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández.

“En el caso de Danilo a mí no se me pagó nada, porque fue una colaboración, ya los otros si han tenido que cantearse. Hay gente que me dice que no vuelva a hacer eso porque me trae problemas en mi carrera, pero yo lo hago porque son amigos mío, se me acercan, y no es tanto por dinero, sino por hacer favores”, explicó el hombre merengue.

Por igual, recordó que en la pasada campaña electoral le grabó un tema al presidente Luis Abinader para su campaña a la reelección y no le cobró ni un centavo, lo que implica que no está identificado con ningún partido político, sino que, simplemente, es amigo de los candidatos, quienes le solicitan una colaboración y él le prepara su tema de campaña.