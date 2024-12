Julio Iglesias tras situación de salud de Raphael: "Un campeón de tu categoría puede con todo"

Julio Iglesias se solidarizó con su gran amigo y colega Raphael, quien sufrió un fallo cerebrovascular mientras grababa un especial de televisión que lo obligó a ser ingresado de emergencia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid tras recibir asistencia médica inmediata en el Teatro Príncipe Gran Vía.

"Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado. Gracias a Dios", inició el español en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón tan grande, puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admito y te quiero mucho mi compañero de vida", concluyó.

El comunicado de Iglesias surge a raíz de la situación de salud del cantante de “Como yo te amo” que este martes dispararon las alarmas, aunque a primera hora del día de hoy se dio a conocer que está "tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos".

Raphael se encontraba participando en el programa de Navidad de 'La Revuelta' de TVE cuando empezó a sentirse mal y los servicios de emergencias lo atendieron.

Desde la oficina de representación insistieron anoche a EFE en que se encuentra "bien" y que son "positivos" sobre la recuperación del cantante después del susto.

Mientras, Julio Iglesias aclaró en octubre que se encuentra en perfecto estado de salud y en varias ocasiones ha tenido que desmentir rumores de muerte y su retiro de la música. Al contrario, reveló que está trabajando en su serie biográfica que estará disponible en Netflix.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, expresó.