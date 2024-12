Yailin expone supuestas conversaciones con Anuel AA: "Este amor es eterno"

Yailin 'La más viral' cumplió sus amenazas tras insinuar haber regresado con Anuel AA, quien espera a su primera hija con su actual pareja.

La cantante dominicana expuso en sus redes sociales las comprometedoras conversaciones que supuestamente mantuvo a inicios de noviembre con su exesposo.

Entre los textos que aparentemente la intérprete de "Bing Bong" recibió de parte del artista puertorriqueño, se encuentra una declaración de amor donde le pide perdón por no estar con ella y su hija Cattleya.

"No puedo hacerme el fuerte y decirte que no quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo", inicia uno de los mensajes que este lunes Yailin mostró a través de sus historias de Instagram.

"A mí no me gusta lastimar a nadie, odio verte triste, sufriendo, yo quiero estar contigo también y dormir contigo", continúa.

"Dile que este amor es eterno, no importa qué, quisiera estar contigo y darte un abrazo ahora mismo porque sé que no estás bien y estabas todos estos días pensando que yo estaba bravo contigo, estresada la gente atacándote, pero recuerda que no saben", termina el chat.

Yailin reveló las conversaciones después de reclamarle a Anuel por dejar de pagar la manutención y evitar que la niña viaje a Estados Unidos tras separarse en febrero de 2023.