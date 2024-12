Jamie Foxx revela que "vi el túnel" por un derrame cerebral el año pasado

Desde abril del año pasado, la hospitalización de Jamie Foxx que preocupó a su familia y fanáticos había sido un misterio hasta que este martes el actor se sinceró sobre su salud en medio de su presentación de humor que se encuentra disponible en Netflix.

El comediante reveló este martes durante el monólogo "Jamie Foxx: What Had Happened Was" que tuvo una hemorragia cerebral que le provocó un derrame cerebral y casi muere tras sufrir un fuerte dolor de cabeza: "Vi el túnel, un túnel donde hacía mucho calor, pero no había luz".

Asimismo, contó que el médico le dijo a su hermana, Deidra Dixon, que podía morir si no era operado inmediatamente y después de la intervención quirúrgica duró 20 días inconsciente y despertó en sillas de rueda. Además bromeó con haber confundido al diablo con Puff Daddy.

"El 11 de abril de 2023 tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí a mi hija una aspirina. Me di cuenta rápidamente de que cuando tienes una emergencia médica, tus hijos no saben qué demonios hacer", recordó.

"Perdí todo, pero lo único que pude mantener fue mi sentido del humor. Si puedo seguir siendo gracioso, puedo seguir vivo", destacó ante el público del show en vivo en Atlanta.

También dijo que su hija menor, Anelise Bishop, de 14 años, entró a su habitación con una guitarra para tocar una de sus canciones favoritas.

"Eso hizo que mis signos vitales se estabilizaran. Dios estaba en esa guitarra. Mi desfibrilador espiritual", expresó al borde del llanto.