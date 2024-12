"¡Me hackearon!", suegra de Jay-Z tras supuesta reacción en Instagram a la demanda del rapero

Tina Knowles, madre de Beyoncé, afirmó que su cuenta de Instagram fue hackeada luego de darle "me gusta" a una publicación sobre la demanda por supuesta violación que enfrenta Jay-Z.

"¡Me hackearon! Como todos saben, no juego con mi familia. Así que, si ven algo que no es característico de mí, ¡solo sepan que no soy yo!", explicó la suegra del rapero.

El fundador de Roc Nation reapareció la noche de este lunes junto a Beyoncé, Tina Knowles y su hija Blue Ivy Carter, de 12 años, en el estreno de la nueva película "Mufasa: El Rey León", donde su esposa y su primogénita dan voz a Nala y Kiara respectivamente.

Por su lado, Jay-Z alegó que las acusaciones en su contra es parte de un "intento de chantaje", ya que lo amenazan con hacer pública la situación si no aceptaba un acuerdo legal con la mujer que previamente demandó a Sean “Diddy” Combs y que declaró que supuestamente fue violada por ambos artistas cuando apenas tenía 13 años.