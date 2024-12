Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y "El Güero" Castro, celebra boda millonaria de 500 invitados

Luego de casarse por lo civil en septiembre, la actriz Sofía Castro, hija de la ex primera dama de México Angélica Rivera (La Gaviota), celebró este sábado una majestuosa boda religiosa con su esposo, el empresario Pablo Bernot, junto a más de 500 invitados.

Según la revista Quién, Pablo entró a la iglesia de la mano de su madre, Rebeca Bernot, mientras que Sofía llegó al altar acompañada de su padre, el productor de televisión José Alberto Castro "El Güero", con la canción "Cant Help Falling in Love".

Sofía lució un vestido Óscar de la Renta valorado en aproximadamente 30 mil dólares hecho a la medida en el atelier de Nueva York de la firma del dominicano, a quien describió como "el diseñador de mis sueños".

En entrevista para ELLE México, Sofía expresó: "Siempre soñé con un vestido así para casarme, hecho a la medida por Óscar de la Renta, el diseñador de mis sueños. Desde que era niña sabía exactamente cómo quería verme ese día".

Por su lado, "La Gaviota" también brilló (literalmente) en la boda de su hija, no solo por el vestido de lentejuelas de Óscar de la Renta, sino por la felicidad que reflejó toda la noche.

Además del baile con su esposo y sus padres, Sofía protagonizó otro momento lleno de emotividad al bailar con sus hermanas Fernanda y Regina Castro.

Finalmente, Sofía Castro y Pablo Bernot abrieron oficialmente la pista de baile entre aplausos y una lluvia de confeti al ritmo de "Cariño mío", de Chyno Miranda y Ricky y Mau.

Al fiesta asistieron reconocidas personalidades, como Regina Blandón, Adma Kawage, Fernando Gutiérrez Barrios Girón, Grettell Valdez, Yael Sandler y Daniel Cohen.