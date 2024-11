Frida Sofía se despidió de su abuela Silvia Pinal: "La vida es tan frágil"

Frida Sofía, quien permanece alejada de su madre, la cantante Alejandra Guzmán, reveló que pudo despedirse de su abuela Silvia Pinal en su lecho de muerte.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer se mostró llorando y contó cómo fue su último contacto con la actriz.

"Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, toda abundancia que me da en momentos, momento que valen, pero más bien que no tienen precio", expresó Frida.

"Uno de eso momentos fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba que soy eternamente agradecida. Y pues que se merece descansar que la esperará su hija, mi hermana Natasha para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y así es y así fue, eso fue lo más bonito de esta desgracia", confesó.

La actriz Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine mexicano, murió este jueves a los 93 años tras varios días ingresada por una infección en las vías urinarias.