Chiquis revela la razón de su enemistad con su tía Rosie Rivera

Chiquis se ha sincerado una vez más en su reality show "Chiquis sin filtro", que se transmite por Vix.

La cantante reveló en un reciente episodio la razón de su enemistad con su tía Rosie Rivera, a quien acusa de poner en su contra a su tío Juan Rivera tras la muerte de su madre, Jenni Rivera.

"Después de que falleció mi mamá él (Juan Rivera) se acercó mucho con Rosie y la verdad es que Rosie siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací y pues como ella era la del poder porque tenía todo lo de mi mamá él se acercó mucho con ella", explicó.

"Ella nunca me ha querido, entonces ¿qué hizo? Lo volteó. Eso es lo que pasó, nunca lo he dicho, pero es lo que hizo Rosie, lo volteó porque ella siempre me ha tenido algo desde que nací", continuó.

Sin embargo, la artista de 39 años contó que Rosie sintió celos luego de su nacimiento, ya que entendía que Jenni Rivera no le dedicaría la misma atención por su culpa. Asimismo, confesó que Rosié también fue la responsable de separarla de su madre.

"Mi mamá era su única hermana y ella quería toda su atención y pues vino Chiquis… Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita", apuntó.

"Yo le decía a Rosie –ella era como la persona en medio–, 'quiero hablar con mi mamá’. [Y me decía] ‘tu mamá no está lista’. Y mi mamá pensaba y otras personas me dicen, como Vanesa mi amiga, tu mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella’", recordó.