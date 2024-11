Denise Quiñones conecta con su sueño de ser madre en el teatro: "La adopción está presente como una posibilidad"

De Donna, el personaje principal del musical "Mamma Mia!", Denise Quiñones comparte la experiencia del desamor y el estilo de vida hippie y desenfadado.

Además de estas características, la actriz puertorriqueña también deberá encarnar el papel de una madre, rol que aún no desempeña en la realidad y se ha vuelto un reto en este proyecto que la trae nuevamente a República Dominicana.

En ese sentido, Quiñones no descarta la posibilidad de tener un hijo y confesó en una entrevista con LISTÍN DIARIO que a sus 44 años no piensa en la congelación de óvulos ni la gestación subrogada como alternativas para cumplir con este deseo, aunque sí en la adopción.

"Ha sido interesante porque obviamente no soy madre, así que tener que explorar como que ese aspecto ha sido el reto tal vez mayor, pero sí en el aspecto que tú mencionas que Donna es así, un espíritu así libre, medio hippie, pues yo soy un poco así también", explicó Quiñones.

"Siempre lo ha sido, ya no sé si se dará, pero sí, siempre ha sido un sueño mío... La adopción es algo que siempre está presente como una posibilidad", añadió.

Para la Miss Universo 2001, interpretar a dos madres, a Morticia en el montaje de "La familia Addams" en su natal Puerto Rico a finales e octubre y en este mes Donna en República Dominicana, ha sido interesante por la diferencias físicas y emocionales a las cuales ha tenido que adaptarse.

Quiñones mencionó la aromaterapia como su método de actuación para lograr esta transición de un personaje animado a otro adusto. Así como utilizar ropa representativa de cada historia.

"A lo que he recurrido es... me ayudan mucho los olores, porque con Morticia, lo que hago cuando llego a Puerto Rico, Morticia tiene algo especifico, yo me visto de negro todo el tiempo, yo estoy de negro todo el tiempo, ella tiene en olor, un perfume que se llama Flora Carnivora (de Henry Rose), tiene un olor bien particular, medio oscuro, así sensual, fuerte, entonces eso me ayuda a yo entrar en ese mood, me pongo un lipstick casi negro", reveló.

"Entonces cuando llegó acá, entonces estoy con colores más brillantes y todo bonito y como más light y luces y eso me ayuda y otro perfume que es como más dulce, más suave, más floral. Y eso que me ayuda hacer ese cambio tan drástico", comentó.

Denise Quiñones se prepara para su protagónico en la obra "Mamma Mia!", que se estrenará el 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes, en Santo Domingo, bajo la producción de José Llano.

FUTUROS PROYECTOS

La artista Denise Quiñones también trabaja en su proyecto musical luego de su debut oficial como cantante en el año 2016 con el lanzamiento de su primer álbum "Ruidos & Silencios", que produjo junto a Pavel Núñez, mientras residía en el país.